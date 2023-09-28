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Dünya

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bir işletme deposunda patlama: 1 ölü, 163 yaralı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki bir şirket deposunda meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 163 kişi yaralandı.

Bahtiyar Abdülkerimov  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bir işletme deposunda patlama: 1 ölü, 163 yaralı

Taşkent

Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Taşkent'in Sergeli semtindeki bir şirketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Yangını söndürmek için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Patlama sesi Taşkent'in birçok yerinde duyulurken, vatandaşlar da sosyal medyada patlama ile ilgili görselleri paylaştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamada 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 163 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada yaralananlardan 24'ünün hastaneye kaldırıldığı, diğerlerine ise olay yerinde müdahale edildiği belirtildi.

Başbakanlık açıklamasında ise, Başbakan Abdulla Aripov'un olay yerine giderek, incelemelerde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in talimatıyla patlamada zarar görenlere yardım edilmesi amacıyla Başbakan Yardımcısı Açılbay Ramatov başkanlığında hükümet komisyonu oluşturulduğu kaydedildi.

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