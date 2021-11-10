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Dünya

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak

Özbekistan'daki cumhurbaşkanı seçimlerini yeniden kazanan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, geçen hafta yemin ederek yeni dönemde görevine başlamasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini yarın Türkiye'ye gerçekleştirecek.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 10.11.2021
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak

Taşkent

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, 11-12 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Devlet Başkanları toplantısına katılmak üzere yarın Türkiye'ye gidecek.

Türk Konseyi toplantısına katılacak Mirziyoyev, ayrıca İstanbul'da bir dizi ikili görüşmeler yapacak.

Geçen hafta yemin ederek yeni dönemdeki görevine başlayan Mirziyoyev'in ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapması ülke kamuoyunda olumlu karşılandı.

"İlk ziyaret, her zaman sembolik önem taşır"

Özbek siyaset uzmanı Kemaleddin Rabbimov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlarının seçimden sonra yurt dışına yapacağı ilk ziyaretleri, her zaman mühimdir ve sembolik önem taşır." ifadesini kullandı.

Rabbimov, yeni dönem için Cumhurbaşkanı seçilen Mirziyoyev'in yarın Türkiye'ye gideceğini ve Türk Konseyi toplantısına katılacağını belirterek, "Böylece Özbekistan'ın, Türk devletleri, komşu ülkeler ve Türkiye ile ilişkilerine verdiği stratejik önemin bir kez daha teyit etmiş olacağını" vurguladı.

Özbekistan'ın mevcut dış politikasının son derece dengeli ve rasyonel olduğunu kaydeden Rabbimov, "Bugün Özbekistan, Türk devletleriyle, yani Türkiye ve komşu ülkelerle ilişkilerini güçlendirerek, doğal stratejik müttefikleriyle daha da yaklaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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