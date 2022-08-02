Dolar
17.95
Euro
18.33
Altın
1,781.13
ETH/USDT
1,582.00
BTC/USDT
22,799.00
BIST 100
2,669.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Şehit Piyade Er Yusuf Sofioğlu için Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Dünya

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Çavuşoğlu, Muş ve Karaismailoğlu'nu kabul etti

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu kabul etti.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 02.08.2022
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Çavuşoğlu, Muş ve Karaismailoğlu'nu kabul etti

Taşkent

Özbekistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Taşkent'te düzenlenen Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Taşkent'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun aralarında bulunduğu Türk heyeti, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Görüşmede iki ülke arasındaki çok taraflı iş birliğinin daha da genişletilmesi konuları ile en üst düzeyde varılan anlaşmaların hayata geçirilmesiyle ilgili meseleler ele alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu'da içme suyundan etkilenen 31 kişinin tedavisi sürüyor
Anayasa Mahkemesi 320 binden fazla bireysel başvuruyu karara bağladı
Bakan Soylu'dan kadına yönelik şiddetle mücadele açıklaması
NATO'dan "Ukrayna'ya daha fazla destek" çağrısı
Avrupa havalimanları 'kaos'la boğuşurken İstanbul zirvedeki yerini perçinledi

Benzer haberler

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Çavuşoğlu, Muş ve Karaismailoğlu'nu kabul etti

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Çavuşoğlu, Muş ve Karaismailoğlu'nu kabul etti

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov: Doğu-Batı Orta Koridor ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi önemli bir fırsat

Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı sona erdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbek mevkidaşı Narov’la görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbek mevkidaşı Narov’la görüştü
Çolpon-Ata Zirvesi: Gelişmeler ve beklentiler

Çolpon-Ata Zirvesi: Gelişmeler ve beklentiler
Bakan Soylu, Özbekistan İçişleri Bakanı Bobojonov ile görüştü

Bakan Soylu, Özbekistan İçişleri Bakanı Bobojonov ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet