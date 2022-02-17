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Dünya

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Wagner'e ait aracın devrilmesi sonucu 8 Rus paralı asker öldü

Ahmet Emin Dönmez   | 17.02.2022
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Wagner'e ait aracın devrilmesi sonucu 8 Rus paralı asker öldü

Yaounde

Orta Afrika Cumhuriyeti’nin (OAC) kuzeybatısında Nana-Mambere vilayetinde devriye gezen Rus paralı asker gücü Wagner grubuna ait aracının kontrolden çıkması sonucu 8 paralı asker öldü.

Ulusal medyadaki haberlere göre, Nana Mambere vilayetinin Dan-Ngai mevkisinde devriye gezen Rus paralı askerlerin aracı kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada 8 Rus paralı asker hayatını kaybetti.

Wagner Grubu

Faaliyetlerine 2013'te Suriye iç savaşıyla başladığı tahmin edilen Wagner'in son yıllarda Afrika kıtasında giderek artan varlığı dikkati çekiyor.

Afrika'da 9 ülkede faaliyet gösterdiği tahmin edilen Wagner, en çok OAC'de adından söz ettiriyor.

OAC'de sayılarının 2 bini bulduğuna inanılan Rus paralı askerleri, hem orduya eğitim veriyor hem de Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera'nın güvenliğini sağlıyor.

Wagner'in ülkede aynı zamanda altın ve elmas madenlerinin güvenliğini de sağladığı düşünülüyor.

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