Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Wagner'e ait aracın devrilmesi sonucu 8 Rus paralı asker öldü
Yaounde
Orta Afrika Cumhuriyeti’nin (OAC) kuzeybatısında Nana-Mambere vilayetinde devriye gezen Rus paralı asker gücü Wagner grubuna ait aracının kontrolden çıkması sonucu 8 paralı asker öldü.
Ulusal medyadaki haberlere göre, Nana Mambere vilayetinin Dan-Ngai mevkisinde devriye gezen Rus paralı askerlerin aracı kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada 8 Rus paralı asker hayatını kaybetti.
Wagner Grubu
Faaliyetlerine 2013'te Suriye iç savaşıyla başladığı tahmin edilen Wagner'in son yıllarda Afrika kıtasında giderek artan varlığı dikkati çekiyor.
Afrika'da 9 ülkede faaliyet gösterdiği tahmin edilen Wagner, en çok OAC'de adından söz ettiriyor.
OAC'de sayılarının 2 bini bulduğuna inanılan Rus paralı askerleri, hem orduya eğitim veriyor hem de Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera'nın güvenliğini sağlıyor.
Wagner'in ülkede aynı zamanda altın ve elmas madenlerinin güvenliğini de sağladığı düşünülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.