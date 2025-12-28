Dolar
42.90
Euro
50.50
Altın
4,532.62
ETH/USDT
2,940.90
BTC/USDT
87,796.00
BIST 100
11,294.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Van’dan yayındayız. Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Kars’tan yayındayız. Yurdun çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Kastamonu’dan yayındayız
logo
Dünya

Orta Afrika Cumhuriyeti sandık başında

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde (OAC) cumhurbaşkanı, belediye, bölgesel ve milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Ahmet Emin Dönmez  | 28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
Orta Afrika Cumhuriyeti sandık başında

Yaounde

Ulusal basındaki haberlere göre, 2,3 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede cumhurbaşkanı, belediye, bölgesel ve milletvekilliği seçimleri için yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00’de sona erecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cumhurbaşkanlığı yarışında ülkede 7 aday bulunurken mevcut Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera ile eski başbakanlardan Anicet-Georges Dologuele ve Henri-Marie Dondra öne çıkan adaylar arasında yer alıyor.

2016’dan bu yana görevde bulunan Touadéra, 2023’te kabul edilen anayasa değişikliğiyle üçüncü dönem için yeniden aday olma imkanı elde etmişti.

Milletvekili seçimlerinde de Ulusal Meclis’teki 140 sandalye için ülke genelinde 687 aday yarışıyor.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Güneydoğu'da bazı iller için kar uyarısı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor
DMM, "İHA düşürülmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat beklendiği" iddiasını yalanladı
Uludağ'da hafta sonu tatilciler pistleri doldurdu
Karabük'te makas atan sürücü kazaya neden oldu

Benzer haberler

Orta Afrika Cumhuriyeti sandık başında

Orta Afrika Cumhuriyeti sandık başında

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet