Orta Afrika Cumhuriyeti sandık başında
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde (OAC) cumhurbaşkanı, belediye, bölgesel ve milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı.
Yaounde
Ulusal basındaki haberlere göre, 2,3 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede cumhurbaşkanı, belediye, bölgesel ve milletvekilliği seçimleri için yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00’de sona erecek.
Cumhurbaşkanlığı yarışında ülkede 7 aday bulunurken mevcut Cumhurbaşkanı Faustin-Archange Touadera ile eski başbakanlardan Anicet-Georges Dologuele ve Henri-Marie Dondra öne çıkan adaylar arasında yer alıyor.
2016’dan bu yana görevde bulunan Touadéra, 2023’te kabul edilen anayasa değişikliğiyle üçüncü dönem için yeniden aday olma imkanı elde etmişti.
Milletvekili seçimlerinde de Ulusal Meclis’teki 140 sandalye için ülke genelinde 687 aday yarışıyor.