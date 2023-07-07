Dolar
26.06
Euro
28.43
Altın
1,923.95
ETH/USDT
1,865.90
BTC/USDT
30,284.00
BIST 100
6,195.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Orban, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Türkiye ile temas halinde olduklarını söyledi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin hem NATO hem de Türkiye ile temas halinde olduklarını söyledi.

Aşkın Kıyağan  | 07.07.2023 - Güncelleme : 07.07.2023
Orban, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Türkiye ile temas halinde olduklarını söyledi

Viyana

Avusturya’nın başkenti Viyana’da temaslarda bulunan Orban, İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Orban, "Bu hususa ilişkin NATO Genel Sekreteri (Jens Stoltenberg) ve Türkiye ile düzenli temas halindeyiz, bir şey yapacağımız zaman müzakere yaparız ve Macaristan kararlarını geciktirmez." dedi.

Macar hükümetinin İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin olumlu yönde karar aldığını ve bu ülkeyi desteklediğini de belirten Orban, ancak bu kararın henüz meclisten geçmediğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üçüncü Arktik Bilimsel Araştırma Seferi ekibi Tromso'ya ulaştı
Denizli'de komandolar ormanlarda yangın devriyesinde
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 80. sayısını yayımladı
Bakan Yerlikaya, haziranda 15 bin 591 düzensiz göçmen yakalandığını açıkladı
Malatya'da depremde aldığı hasar nedeniyle yıkılan binanın arazisinde ayçiçekleri açtı

Benzer haberler

Orban, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Türkiye ile temas halinde olduklarını söyledi

Orban, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin Türkiye ile temas halinde olduklarını söyledi

NATO: Türkiye ile İsveç arasındaki farklılıkları gidermek için çalışacağız

Eski İsveç Dışişleri Bakanı'ndan "Türkiye'nin maruz kaldığı terör saldırılarını ciddiye almadık" itirafı

Zelenskiy NATO Zirvesi'nden ülkesinin üyeliğine ilişkin "açık bir işaret" bekliyor

Zelenskiy NATO Zirvesi'nden ülkesinin üyeliğine ilişkin "açık bir işaret" bekliyor
Eski Varşova Paktı üyeleri, Rusya'nın bölgedeki birçok eyleminin karşısında yer alıyor

Eski Varşova Paktı üyeleri, Rusya'nın bölgedeki birçok eyleminin karşısında yer alıyor
Stoltenberg, NATO Zirvesi öncesinde Türkiye ile İsveç arasında liderler düzeyinde toplantı yapılacağını söyledi

Stoltenberg, NATO Zirvesi öncesinde Türkiye ile İsveç arasında liderler düzeyinde toplantı yapılacağını söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet