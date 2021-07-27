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Dünya, Koronavirüs, Tokyo 2020

Olimpiyatların açılışı sonrasında Tokyo'da son 6 ayın en yüksek günlük Kovid-19 vakası görüldü

2020 Olimpiyatlarının açılışı sonrasında Tokyo'da, Ocak 2021'den beri günlük en yüksek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası saptandı.

Ahmet Furkan Mercan   | 27.07.2021
Olimpiyatların açılışı sonrasında Tokyo'da son 6 ayın en yüksek günlük Kovid-19 vakası görüldü

Tokyo

Tokyo Oyunlarının 23 Temmuz'daki açılışı sonrası, Japonya'nın başkentinde, Ocak 2021 sonrasında günlük vaka oranı ilk kez 2 bin 500'ün üzerine çıktı.

Valiliğin açıkladığı verilere göre, son 24 saatte Tokyo'da 2 bin 848 Kovid-19 vakası tespit edildi. Salgının başından beri başkentte kaydedilen toplam vaka sayısı 203 bin 568'e çıktı.

Kyodo ajansının haberine göre, Başbakan Suga Yoşihide, vaka artışı trendini ele almak üzere Sağlık Bakanı Tamura Norihisa ve Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi ile bir araya geldi.

Tokyo Valisi Koike Yuriko düzenlediği basın toplantısında, olası vaka patlamasına karşı hastanelerin yatak kapasitelerini artırmayı amaçladıklarını belirterek, "Durumu ciddiyetini koruyan hastaların artışından endişe ediyoruz." dedi.

Mart 2020'den bu yana Kovid-19'a karşı 4. olağanüstü halin uygulandığı Tokyo'da düzenlenen Yaz Olimpiyatlarına, Japonya içinden ve dışından seyirci kabul edilmiyor.

Organizasyon Komitesi, Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısının 155'e çıktığını açıklamıştı.

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