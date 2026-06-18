ODAK: Gazze’de İnsani Kriz Derinleşiyor

Gazze’de 14 Ocak’ta ilan edilen ateşkes planının ikinci aşamasının üzerinden aylar geçmesine rağmen, insani krizin hafiflemediği, aksine daha da derinleştiği görülüyor.
Nilgün Türker, Taha Ömer Işık
21 Mayıs 2026•Güncelleme: 18 Haziran 2026
ANKARA
İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırıma ve 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girdiği duyurulan ateşkes sürecine ilişkin hazırlanan bu "ODAK" çalışmasında, sürece dair diplomatik arka plan ile yaşanan insani kriz bir araya getirildi.
İsrail'in işlediği soykırımı belgeleyen haberlerden derlenen bu çalışma, ABD öncülüğünde kurulan barış kurullarına ve ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesine rağmen yaşanan insani krizi ve yıkımın boyutlarını gözler önüne seriyor.
Masada alınan ateşkes kararlarına rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürmesi sonucunda yüzlerce Filistinli hayatını kaybederken, binlerce cenaze hala enkaz altında.
Sistematik bir kuşatma politikasına dönüşen ağır abluka nedeniyle insani yardım ve kritik malzemelerin girişleri İsrail tarafından engelleniyor.
Temel gıda ve temiz suya erişim imkansız hale gelirken hastanelerin yüzde 94'ünün hasar görmesiyle sağlık sistemi çöküşün eşiğine geldi.
Çatışmaların ve ablukanın bir sonucu olarak 1,9 milyon yerinden edilmiş Filistinli, altyapıdan yoksun yıpranmış çadırlarda salgın hastalıklar ve zorlu çevre şartlarıyla mücadele etmek zorunda bırakılıyor.
İsrail, abluka, açlık ve soğuğu sistematik birer soykırım aracı olarak kullanmaya devam ederken, mevcut girişimlerin, sahadaki kısıtlamaları ve devam eden insani felaketi sonlandırmakta yetersiz kaldığı görüldü.
İsrail ordusunun 10 Ekim 2025’te Gazze Şeridi’nde ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak 2026’da Gazze’de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının başladığını açıkladı.
Resmi verilere göre, bine yakın Filistinli ateşkese rağmen düzenlenen saldırılarda hayatını kaybetti.
Yaşamını yitirenlerin yanı sıra Gazze Şeridi'nde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.
İşgal giderek genişliyor
Ekim 2025'teki ilk ateşkeste İsrail'in işgal ettiği ve "Sarı Hat" olarak adlandırılan bölgenin oranı yüzde 53 düzeyindeyken, saldırıların ve zorla yerinden etmelerin devam etmesiyle şu an için bu oran yüzde 60’a çıkmış durumda.
İşgal edilen alanın yüzde 70'e çıkarılması, İsrail'in saldırılarından kaçan 2 milyon Filistinlinin Akdeniz kıyısında sadece 110 kilometrekarelik çok dar bir alana hapsedilmesi anlamına geliyor.
Bu plan uygulandığında, Gazze'de kilometrekare başına düşen kişi sayısı 18 bin 500'e yükselecek ve bölge halkı, "gönüllü göç" adı altında yeni bir etnik temizlik ve zorunlu sürgün tehdidiyle karşı karşıya kalacak.
Verilere göre, Gazze’ye şimdiye kadar girmesi gereken 88 bin 800 yardım kamyonundan yalnızca 36 bin 720’si ulaşabildi ve bu durum mevcut ihtiyaçların ancak yaklaşık yüzde 41’ini karşılayabildi.
Bölgedeki kriz yalnızca gıda ile sınırlı kalmıyor, enerji tedarikindeki sıkıntılar da ciddi boyutlara ulaşıyor.
Nitekim Gazze'ye girmesi gereken 7 bin 400 yakıt kamyonundan yalnızca 1081'inin girişine izin verildiği, bunun da gerçek ihtiyacın sadece yüzde 14'üne denk geldiği bildirildi.
Yardım ve temel ihtiyaç maddelerinin girişine yönelik bu kısıtlamaların sürmesi, bölgede 1,5 milyondan fazla kişinin gıda güvenliğini doğrudan tehdit ediyor.
Duruma tepki gösteren Filistinli yetkililer, İsrail'in Gazze Şeridi'ne hayati önemdeki gıda, ilaç, yakıt ve diğer kritik malzemelerin girişini engellerken bölgeye sadece "çikolata ve kola" gibi ürünlerin gönderilmesini eleştirdi.
Yetkililer ayrıca, uygulanan sıkı kısıtlamaların yalnızca bir güvenlik önlemi olmadığını, ekonomik yapıyı hedef alan sistematik bir “kuşatma politikası” haline geldiğini belirtiyor.
Filistinlilerin en temel ihtiyaçlara erişimde ciddi zorluklar yaşadığı bir ortamda, sınırlı miktarda ulaştırılan ürünler ihtiyacı karşılamada yetersiz kalıyor.
Filistin Merkezi İstatistik Kurumunun (PCBS) raporuna göre, İsrail saldırıları ve abluka nedeniyle sağlık sektörünün hizmet veremez noktaya geldiği Gazze'de hastanelerin yüzde 94'ü hasar gördü ve 36 hastane hizmet dışı kaldı, 18 hastane ise sınırlı hizmet verebiliyor.
Erken doğum oranlarında belirgin bir artışın yaşandığı bölgede, her beş yenidoğandan birinin yoğun bakıma ihtiyacı oluyor.
Gazze'de böbrek yetmezliğinden muzdarip 1100 hasta olduğu tahmin edilirken, bunlardan sadece 600-700'ü tedavi görebiliyor.
Ayrıca, 10-12 bin kanser hastasının da tedavi sisteminin neredeyse tamamen çökmesi nedeniyle tedavileri aksıyor.
Fiziksel tedavilerin yanı sıra Gazze'de bir milyondan fazla çocuk kaygı ve travma sonrası stres bozukluğu da dahil olmak üzere ciddi psikolojik etkiler yaşıyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı kamplarda aşırı kalabalık, su kıtlığı ve hijyen şartlarının sağlanamaması nedeniyle pire, akar ve ısırıcı böceklerin hızla yayıldığı uyarısında bulundu.
BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 2026'nın ilk beş ayında Gazze Şeridi’nde kemirgen ve parazit kaynaklı 125 binden fazla cilt enfeksiyonu vakasının kaydedildiğini duyurdu.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, tedavi için yurt dışına sevk kararı bulunan 17 binden fazla Filistinli hastanın İsrail'in engellemeleri nedeniyle Gazze Şeridi'nden çıkış yapamadığını ve gecikmelerin hasta ölümlerini artırdığını bildirdi.
Bakanlık, sınır kapılarından şimdiye kadar yalnızca 3 bin 226 kişinin çıkış yapabildiğini, bunlardan sadece bin 204'ünün hasta, geri kalanların ise refakatçi olduğunu açıkladı.
[1/12] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan bir grup hasta ve yaralı, tedavilerine Mısır'da devam etmek için Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmek üzere ambulanslarla yola çıktı.
[2/12] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan bir grup hasta ve yaralı, tedavilerine Mısır'da devam etmek için Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmek üzere ambulanslara bindirildi.
[3/12] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan bir grup hasta ve yaralı, tedavilerine Mısır'da devam etmek için Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmek üzere ambulanslara bindirildi.
[4/12] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan bir grup hasta ve yaralı, tedavilerine Mısır'da devam etmek için Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmek üzere ambulanslara bindirildi.
[5/12] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan bir grup hasta ve yaralı, tedavilerine Mısır'da devam etmek için Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmek üzere ambulanslara bindirildi.
[6/12] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan bir grup hasta ve yaralı, tedavilerine Mısır'da devam etmek için Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmek üzere ambulanslara bindirildi.
[7/12] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan bir grup hasta ve yaralı, tedavilerine Mısır'da devam etmek için Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmek üzere ambulanslara bindirildi.
[8/12] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan bir grup hasta ve yaralı, tedavilerine Mısır'da devam etmek için Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmek üzere ambulanslara bindirildi.
[9/12] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan bir grup hasta ve yaralı, tedavilerine Mısır'da devam etmek için Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmek üzere ambulanslara bindirildi. Yakınlarıyla vedalaşan Filistinliler, duygusal anlar yaşadı.
[10/12] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan bir grup hasta ve yaralı, tedavilerine Mısır'da devam etmek için Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmek üzere ambulanslara bindirildi. Yakınlarıyla vedalaşan Filistinliler, duygusal anlar yaşadı.
[11/12] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan bir grup hasta ve yaralı, tedavilerine Mısır'da devam etmek için Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmek üzere ambulanslara bindirildi.
[12/12] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan bir grup hasta ve yaralı, tedavilerine Mısır'da devam etmek için Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmek üzere ambulanslarla yola çıktı.
[1/12] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan bir grup hasta ve yaralı, tedavilerine Mısır'da devam etmek için Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmek üzere ambulanslarla yola çıktı.
[2/12] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan bir grup hasta ve yaralı, tedavilerine Mısır'da devam etmek için Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmek üzere ambulanslara bindirildi.
[3/12] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan bir grup hasta ve yaralı, tedavilerine Mısır'da devam etmek için Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmek üzere ambulanslara bindirildi.
[4/12] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan bir grup hasta ve yaralı, tedavilerine Mısır'da devam etmek için Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmek üzere ambulanslara bindirildi.
[5/12] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan bir grup hasta ve yaralı, tedavilerine Mısır'da devam etmek için Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmek üzere ambulanslara bindirildi.
[6/12] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan bir grup hasta ve yaralı, tedavilerine Mısır'da devam etmek için Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmek üzere ambulanslara bindirildi.
[7/12] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan bir grup hasta ve yaralı, tedavilerine Mısır'da devam etmek için Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmek üzere ambulanslara bindirildi.
[8/12] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan bir grup hasta ve yaralı, tedavilerine Mısır'da devam etmek için Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmek üzere ambulanslara bindirildi.
[9/12] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan bir grup hasta ve yaralı, tedavilerine Mısır'da devam etmek için Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmek üzere ambulanslara bindirildi. Yakınlarıyla vedalaşan Filistinliler, duygusal anlar yaşadı.
[10/12] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan bir grup hasta ve yaralı, tedavilerine Mısır'da devam etmek için Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmek üzere ambulanslara bindirildi. Yakınlarıyla vedalaşan Filistinliler, duygusal anlar yaşadı.
[11/12] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan bir grup hasta ve yaralı, tedavilerine Mısır'da devam etmek için Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmek üzere ambulanslara bindirildi.
[12/12] Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan bir grup hasta ve yaralı, tedavilerine Mısır'da devam etmek için Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmek üzere ambulanslarla yola çıktı.
İsrail'in sınır kapılarındaki kısıtlamaları nedeniyle ne gerekli tıbbi teçhizatın tedariki sağlanabiliyor ne de yeterli sayıda hasta tedavi için bölgeden çıkabiliyor.
Gazze'deki sağlık çalışanları, İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle tıbbi ekipman girişinin büyük ölçüde durduğunu, bunun da ameliyatların ertelenmesine ve hastaların yaşadığı acıların artmasına yol açtığını belirtiyor.
Ayrıca, Gazze Protez Merkezinde görev yapan teknisyenler, özellikle protez üretiminde kullanılan alçı malzemesinin girişine izin verilmemesi nedeniyle büyük zorluklarla karşı karşıya olduklarını ifade ediyor.
Gazze’de siviller, artan fiyatlar ve sınırlı arz nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta büyük zorluk yaşıyor.
Yerel kaynaklara göre birçok aile gıda ürünlerini borçla temin ederken, yardım gelmediği dönemlerde ciddi sıkıntılar yaşanıyor.
[1/12] İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırırken, tam ablukaya aldığı bölgeye insani yardım girişine de izin vermiyor. Yaklaşık 6 aydır devam eden İsrail bombardımanı ve tam abluka nedeniyle temel gıda ürünlerinin tükendiği Gazze Şeridi'nde yüz binlerce kişi açlıkla mücadele ediyor. Deyr Balah kentindeki Filistinliler, sınırlı sayıda ekmek alabilmek için saatlerce fırınların önünde uzun kuyruklar halinde sıraya giriyorlar. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
[2/12] İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırırken, tam ablukaya aldığı bölgeye insani yardım girişine de izin vermiyor. Yaklaşık 6 aydır devam eden İsrail bombardımanı ve tam abluka nedeniyle temel gıda ürünlerinin tükendiği Gazze Şeridi'nde yüz binlerce kişi açlıkla mücadele ediyor. Deyr Balah kentindeki Filistinliler, sınırlı sayıda ekmek alabilmek için saatlerce fırınların önünde uzun kuyruklar halinde sıraya giriyorlar. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
[3/12] İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırırken, tam ablukaya aldığı bölgeye insani yardım girişine de izin vermiyor. Yaklaşık 6 aydır devam eden İsrail bombardımanı ve tam abluka nedeniyle temel gıda ürünlerinin tükendiği Gazze Şeridi'nde yüz binlerce kişi açlıkla mücadele ediyor. Deyr Balah kentindeki Filistinliler, sınırlı sayıda ekmek alabilmek için saatlerce fırınların önünde uzun kuyruklar halinde sıraya giriyorlar. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
[4/12] İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırırken, tam ablukaya aldığı bölgeye insani yardım girişine de izin vermiyor. Yaklaşık 6 aydır devam eden İsrail bombardımanı ve tam abluka nedeniyle temel gıda ürünlerinin tükendiği Gazze Şeridi'nde yüz binlerce kişi açlıkla mücadele ediyor. Deyr Balah kentindeki Filistinliler, sınırlı sayıda ekmek alabilmek için saatlerce fırınların önünde uzun kuyruklar halinde sıraya giriyorlar. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
[5/12] İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırırken, tam ablukaya aldığı bölgeye insani yardım girişine de izin vermiyor. Yaklaşık 6 aydır devam eden İsrail bombardımanı ve tam abluka nedeniyle temel gıda ürünlerinin tükendiği Gazze Şeridi'nde yüz binlerce kişi açlıkla mücadele ediyor. Deyr Balah kentindeki Filistinliler, sınırlı sayıda ekmek alabilmek için saatlerce fırınların önünde uzun kuyruklar halinde sıraya giriyorlar. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
[6/12] İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırırken, tam ablukaya aldığı bölgeye insani yardım girişine de izin vermiyor. Yaklaşık 6 aydır devam eden İsrail bombardımanı ve tam abluka nedeniyle temel gıda ürünlerinin tükendiği Gazze Şeridi'nde yüz binlerce kişi açlıkla mücadele ediyor. Deyr Balah kentindeki Filistinliler, sınırlı sayıda ekmek alabilmek için saatlerce fırınların önünde uzun kuyruklar halinde sıraya giriyorlar. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
[7/12] İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırırken, tam ablukaya aldığı bölgeye insani yardım girişine de izin vermiyor. Yaklaşık 6 aydır devam eden İsrail bombardımanı ve tam abluka nedeniyle temel gıda ürünlerinin tükendiği Gazze Şeridi'nde yüz binlerce kişi açlıkla mücadele ediyor. Deyr Balah kentindeki Filistinliler, sınırlı sayıda ekmek alabilmek için saatlerce fırınların önünde uzun kuyruklar halinde sıraya giriyorlar. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
[8/12] İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırırken, tam ablukaya aldığı bölgeye insani yardım girişine de izin vermiyor. Yaklaşık 6 aydır devam eden İsrail bombardımanı ve tam abluka nedeniyle temel gıda ürünlerinin tükendiği Gazze Şeridi'nde yüz binlerce kişi açlıkla mücadele ediyor. Deyr Balah kentindeki Filistinliler, sınırlı sayıda ekmek alabilmek için saatlerce fırınların önünde uzun kuyruklar halinde sıraya giriyorlar. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
[9/12] İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırırken, tam ablukaya aldığı bölgeye insani yardım girişine de izin vermiyor. Yaklaşık 6 aydır devam eden İsrail bombardımanı ve tam abluka nedeniyle temel gıda ürünlerinin tükendiği Gazze Şeridi'nde yüz binlerce kişi açlıkla mücadele ediyor. Deyr Balah kentindeki Filistinliler, sınırlı sayıda ekmek alabilmek için saatlerce fırınların önünde uzun kuyruklar halinde sıraya giriyorlar. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
[10/12] İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırırken, tam ablukaya aldığı bölgeye insani yardım girişine de izin vermiyor. Yaklaşık 6 aydır devam eden İsrail bombardımanı ve tam abluka nedeniyle temel gıda ürünlerinin tükendiği Gazze Şeridi'nde yüz binlerce kişi açlıkla mücadele ediyor. Deyr Balah kentindeki Filistinliler, sınırlı sayıda ekmek alabilmek için saatlerce fırınların önünde uzun kuyruklar halinde sıraya giriyorlar. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
[11/12] İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırırken, tam ablukaya aldığı bölgeye insani yardım girişine de izin vermiyor. Yaklaşık 6 aydır devam eden İsrail bombardımanı ve tam abluka nedeniyle temel gıda ürünlerinin tükendiği Gazze Şeridi'nde yüz binlerce kişi açlıkla mücadele ediyor. Deyr Balah kentindeki Filistinliler, sınırlı sayıda ekmek alabilmek için saatlerce fırınların önünde uzun kuyruklar halinde sıraya giriyorlar. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
[12/12] İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırırken, tam ablukaya aldığı bölgeye insani yardım girişine de izin vermiyor. Yaklaşık 6 aydır devam eden İsrail bombardımanı ve tam abluka nedeniyle temel gıda ürünlerinin tükendiği Gazze Şeridi'nde yüz binlerce kişi açlıkla mücadele ediyor. Deyr Balah kentindeki Filistinliler, sınırlı sayıda ekmek alabilmek için saatlerce fırınların önünde uzun kuyruklar halinde sıraya giriyorlar. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
[1/12] İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırırken, tam ablukaya aldığı bölgeye insani yardım girişine de izin vermiyor. Yaklaşık 6 aydır devam eden İsrail bombardımanı ve tam abluka nedeniyle temel gıda ürünlerinin tükendiği Gazze Şeridi'nde yüz binlerce kişi açlıkla mücadele ediyor. Deyr Balah kentindeki Filistinliler, sınırlı sayıda ekmek alabilmek için saatlerce fırınların önünde uzun kuyruklar halinde sıraya giriyorlar. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
[2/12] İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırırken, tam ablukaya aldığı bölgeye insani yardım girişine de izin vermiyor. Yaklaşık 6 aydır devam eden İsrail bombardımanı ve tam abluka nedeniyle temel gıda ürünlerinin tükendiği Gazze Şeridi'nde yüz binlerce kişi açlıkla mücadele ediyor. Deyr Balah kentindeki Filistinliler, sınırlı sayıda ekmek alabilmek için saatlerce fırınların önünde uzun kuyruklar halinde sıraya giriyorlar. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
[3/12] İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırırken, tam ablukaya aldığı bölgeye insani yardım girişine de izin vermiyor. Yaklaşık 6 aydır devam eden İsrail bombardımanı ve tam abluka nedeniyle temel gıda ürünlerinin tükendiği Gazze Şeridi'nde yüz binlerce kişi açlıkla mücadele ediyor. Deyr Balah kentindeki Filistinliler, sınırlı sayıda ekmek alabilmek için saatlerce fırınların önünde uzun kuyruklar halinde sıraya giriyorlar. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
[4/12] İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırırken, tam ablukaya aldığı bölgeye insani yardım girişine de izin vermiyor. Yaklaşık 6 aydır devam eden İsrail bombardımanı ve tam abluka nedeniyle temel gıda ürünlerinin tükendiği Gazze Şeridi'nde yüz binlerce kişi açlıkla mücadele ediyor. Deyr Balah kentindeki Filistinliler, sınırlı sayıda ekmek alabilmek için saatlerce fırınların önünde uzun kuyruklar halinde sıraya giriyorlar. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
[5/12] İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırırken, tam ablukaya aldığı bölgeye insani yardım girişine de izin vermiyor. Yaklaşık 6 aydır devam eden İsrail bombardımanı ve tam abluka nedeniyle temel gıda ürünlerinin tükendiği Gazze Şeridi'nde yüz binlerce kişi açlıkla mücadele ediyor. Deyr Balah kentindeki Filistinliler, sınırlı sayıda ekmek alabilmek için saatlerce fırınların önünde uzun kuyruklar halinde sıraya giriyorlar. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
[6/12] İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırırken, tam ablukaya aldığı bölgeye insani yardım girişine de izin vermiyor. Yaklaşık 6 aydır devam eden İsrail bombardımanı ve tam abluka nedeniyle temel gıda ürünlerinin tükendiği Gazze Şeridi'nde yüz binlerce kişi açlıkla mücadele ediyor. Deyr Balah kentindeki Filistinliler, sınırlı sayıda ekmek alabilmek için saatlerce fırınların önünde uzun kuyruklar halinde sıraya giriyorlar. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
[7/12] İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırırken, tam ablukaya aldığı bölgeye insani yardım girişine de izin vermiyor. Yaklaşık 6 aydır devam eden İsrail bombardımanı ve tam abluka nedeniyle temel gıda ürünlerinin tükendiği Gazze Şeridi'nde yüz binlerce kişi açlıkla mücadele ediyor. Deyr Balah kentindeki Filistinliler, sınırlı sayıda ekmek alabilmek için saatlerce fırınların önünde uzun kuyruklar halinde sıraya giriyorlar. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
[8/12] İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırırken, tam ablukaya aldığı bölgeye insani yardım girişine de izin vermiyor. Yaklaşık 6 aydır devam eden İsrail bombardımanı ve tam abluka nedeniyle temel gıda ürünlerinin tükendiği Gazze Şeridi'nde yüz binlerce kişi açlıkla mücadele ediyor. Deyr Balah kentindeki Filistinliler, sınırlı sayıda ekmek alabilmek için saatlerce fırınların önünde uzun kuyruklar halinde sıraya giriyorlar. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
[9/12] İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırırken, tam ablukaya aldığı bölgeye insani yardım girişine de izin vermiyor. Yaklaşık 6 aydır devam eden İsrail bombardımanı ve tam abluka nedeniyle temel gıda ürünlerinin tükendiği Gazze Şeridi'nde yüz binlerce kişi açlıkla mücadele ediyor. Deyr Balah kentindeki Filistinliler, sınırlı sayıda ekmek alabilmek için saatlerce fırınların önünde uzun kuyruklar halinde sıraya giriyorlar. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
[10/12] İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırırken, tam ablukaya aldığı bölgeye insani yardım girişine de izin vermiyor. Yaklaşık 6 aydır devam eden İsrail bombardımanı ve tam abluka nedeniyle temel gıda ürünlerinin tükendiği Gazze Şeridi'nde yüz binlerce kişi açlıkla mücadele ediyor. Deyr Balah kentindeki Filistinliler, sınırlı sayıda ekmek alabilmek için saatlerce fırınların önünde uzun kuyruklar halinde sıraya giriyorlar. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
[11/12] İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırırken, tam ablukaya aldığı bölgeye insani yardım girişine de izin vermiyor. Yaklaşık 6 aydır devam eden İsrail bombardımanı ve tam abluka nedeniyle temel gıda ürünlerinin tükendiği Gazze Şeridi'nde yüz binlerce kişi açlıkla mücadele ediyor. Deyr Balah kentindeki Filistinliler, sınırlı sayıda ekmek alabilmek için saatlerce fırınların önünde uzun kuyruklar halinde sıraya giriyorlar. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
[12/12] İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırırken, tam ablukaya aldığı bölgeye insani yardım girişine de izin vermiyor. Yaklaşık 6 aydır devam eden İsrail bombardımanı ve tam abluka nedeniyle temel gıda ürünlerinin tükendiği Gazze Şeridi'nde yüz binlerce kişi açlıkla mücadele ediyor. Deyr Balah kentindeki Filistinliler, sınırlı sayıda ekmek alabilmek için saatlerce fırınların önünde uzun kuyruklar halinde sıraya giriyorlar. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )
Birçok kişi hayır kurumlarının aşevlerine yönelirken, ekmek üretimindeki aksaklıklar nedeniyle uzun kuyruklar oluşuyor.
Filistin hükümeti, Gazze'de gıda ve temel ihtiyaçlara erişimin ciddi şekilde zorlaştığını bildirerek, "ilan edilmemiş kıtlık krizinin" derinleştiği konusunda uyarıda bulundu.
Raporda, bölgede yaşayan ailelerin büyük bölümünün yerinden edildiği ve insani yardımlara muhtaç şekilde hayatta kalmaya çalıştıkları belirtildi.
[1/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[2/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[3/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[4/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[5/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[6/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[7/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[8/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[9/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[10/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[11/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[12/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[13/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[14/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[15/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[16/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[17/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[18/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[19/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[20/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[1/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[2/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[3/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[4/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[5/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[6/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[7/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[8/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[9/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[10/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[11/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[12/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[13/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[14/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[15/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[16/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[17/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[18/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[19/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
[20/20] İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik uyguladığı abluka ve yardım girişlerini kısıtlaması nedeniyle bölgede gıda sıkıntısı devam ediyor. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda bir hayır kurumu tarafından Filistinlilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, dağıtım noktasında yoğunluk oluşturdu.
Mart ayının başından itibaren Gazze’de bazı temel ürünlerin ciddi şekilde azaldığı ve fiyatlarının arttığı vurgulanan raporda, 25 kilogramlık un çuvalının fiyatının 30-50 şekelden 75 şekele yükseldiği kaydedildi.
[1/14] İsrail saldırıları sonucu altyapının ağır hasar görmesi sebebiyle su krizinin yaşandığı Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yaşayan Filistinliler, tankerlerin dağıttığı suları bidonlara doldurmak için kuyrukta bekledi.
[2/14] İsrail saldırıları sonucu altyapının ağır hasar görmesi sebebiyle su krizinin yaşandığı Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yaşayan Filistinliler, tankerlerin dağıttığı suları bidonlara doldurmak için kuyrukta bekledi.
[3/14] İsrail saldırıları sonucu altyapının ağır hasar görmesi sebebiyle su krizinin yaşandığı Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yaşayan Filistinliler, tankerlerin dağıttığı suları bidonlara doldurarak yaşam alanlarına taşıdı.
[4/14] İsrail saldırıları sonucu altyapının ağır hasar görmesi sebebiyle su krizinin yaşandığı Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yaşayan Filistinliler, tankerlerin dağıttığı suları bidonlara doldurarak yaşam alanlarına taşıdı.
[5/14] İsrail saldırıları sonucu altyapının ağır hasar görmesi sebebiyle su krizinin yaşandığı Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yaşayan Filistinliler, tankerlerin dağıttığı suları bidonlara doldurarak yaşam alanlarına taşıdı.
[6/14] İsrail saldırıları sonucu altyapının ağır hasar görmesi sebebiyle su krizinin yaşandığı Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yaşayan Filistinliler, tankerlerin dağıttığı suları bidonlara doldurarak yaşam alanlarına taşıdı.
[7/14] İsrail saldırıları sonucu altyapının ağır hasar görmesi sebebiyle su krizinin yaşandığı Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yaşayan Filistinliler, tankerlerin dağıttığı suları bidonlara doldurarak yaşam alanlarına taşıdı.
[8/14] İsrail saldırıları sonucu altyapının ağır hasar görmesi sebebiyle su krizinin yaşandığı Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yaşayan Filistinliler, tankerlerin dağıttığı suları bidonlara doldurarak yaşam alanlarına taşıdı.
[9/14] İsrail saldırıları sonucu altyapının ağır hasar görmesi sebebiyle su krizinin yaşandığı Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yaşayan Filistinliler, tankerlerin dağıttığı suları bidonlara doldurarak yaşam alanlarına taşıdı.
[10/14] İsrail saldırıları sonucu altyapının ağır hasar görmesi sebebiyle su krizinin yaşandığı Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yaşayan Filistinliler, tankerlerin dağıttığı suları bidonlara doldurarak yaşam alanlarına taşıdı.
[11/14] İsrail saldırıları sonucu altyapının ağır hasar görmesi sebebiyle su krizinin yaşandığı Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yaşayan Filistinliler, tankerlerin dağıttığı suları bidonlara doldurarak yaşam alanlarına taşıdı.
[12/14] İsrail saldırıları sonucu altyapının ağır hasar görmesi sebebiyle su krizinin yaşandığı Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yaşayan Filistinliler, tankerlerin dağıttığı suları bidonlara doldurarak yaşam alanlarına taşıdı.
[13/14] İsrail saldırıları sonucu altyapının ağır hasar görmesi sebebiyle su krizinin yaşandığı Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yaşayan Filistinliler, tankerlerin dağıttığı suları bidonlara doldurarak yaşam alanlarına taşıdı.
[14/14] İsrail saldırıları sonucu altyapının ağır hasar görmesi sebebiyle su krizinin yaşandığı Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yaşayan Filistinliler, tankerlerin dağıttığı suları bidonlara doldurmak için kuyrukta bekledi.
[1/14] İsrail saldırıları sonucu altyapının ağır hasar görmesi sebebiyle su krizinin yaşandığı Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yaşayan Filistinliler, tankerlerin dağıttığı suları bidonlara doldurmak için kuyrukta bekledi.
[2/14] İsrail saldırıları sonucu altyapının ağır hasar görmesi sebebiyle su krizinin yaşandığı Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yaşayan Filistinliler, tankerlerin dağıttığı suları bidonlara doldurmak için kuyrukta bekledi.
[3/14] İsrail saldırıları sonucu altyapının ağır hasar görmesi sebebiyle su krizinin yaşandığı Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yaşayan Filistinliler, tankerlerin dağıttığı suları bidonlara doldurarak yaşam alanlarına taşıdı.
[4/14] İsrail saldırıları sonucu altyapının ağır hasar görmesi sebebiyle su krizinin yaşandığı Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yaşayan Filistinliler, tankerlerin dağıttığı suları bidonlara doldurarak yaşam alanlarına taşıdı.
[5/14] İsrail saldırıları sonucu altyapının ağır hasar görmesi sebebiyle su krizinin yaşandığı Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yaşayan Filistinliler, tankerlerin dağıttığı suları bidonlara doldurarak yaşam alanlarına taşıdı.
[6/14] İsrail saldırıları sonucu altyapının ağır hasar görmesi sebebiyle su krizinin yaşandığı Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yaşayan Filistinliler, tankerlerin dağıttığı suları bidonlara doldurarak yaşam alanlarına taşıdı.
[7/14] İsrail saldırıları sonucu altyapının ağır hasar görmesi sebebiyle su krizinin yaşandığı Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yaşayan Filistinliler, tankerlerin dağıttığı suları bidonlara doldurarak yaşam alanlarına taşıdı.
[8/14] İsrail saldırıları sonucu altyapının ağır hasar görmesi sebebiyle su krizinin yaşandığı Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yaşayan Filistinliler, tankerlerin dağıttığı suları bidonlara doldurarak yaşam alanlarına taşıdı.
[9/14] İsrail saldırıları sonucu altyapının ağır hasar görmesi sebebiyle su krizinin yaşandığı Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yaşayan Filistinliler, tankerlerin dağıttığı suları bidonlara doldurarak yaşam alanlarına taşıdı.
[10/14] İsrail saldırıları sonucu altyapının ağır hasar görmesi sebebiyle su krizinin yaşandığı Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yaşayan Filistinliler, tankerlerin dağıttığı suları bidonlara doldurarak yaşam alanlarına taşıdı.
[11/14] İsrail saldırıları sonucu altyapının ağır hasar görmesi sebebiyle su krizinin yaşandığı Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yaşayan Filistinliler, tankerlerin dağıttığı suları bidonlara doldurarak yaşam alanlarına taşıdı.
[12/14] İsrail saldırıları sonucu altyapının ağır hasar görmesi sebebiyle su krizinin yaşandığı Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yaşayan Filistinliler, tankerlerin dağıttığı suları bidonlara doldurarak yaşam alanlarına taşıdı.
[13/14] İsrail saldırıları sonucu altyapının ağır hasar görmesi sebebiyle su krizinin yaşandığı Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yaşayan Filistinliler, tankerlerin dağıttığı suları bidonlara doldurarak yaşam alanlarına taşıdı.
[14/14] İsrail saldırıları sonucu altyapının ağır hasar görmesi sebebiyle su krizinin yaşandığı Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yaşayan Filistinliler, tankerlerin dağıttığı suları bidonlara doldurmak için kuyrukta bekledi.
Temiz Suya Erişim Her Geçen Gün Güçleşiyor
İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de su krizi derinleşirken, bölgedeki belediye yetkilileri yaklaşan yaz mevsimiyle insani felaketin boyutlarının artacağı uyarısında bulunuyor.
Belediye yetkilileri ve bölge sakinleri, İsrail'in su kaynaklarının büyük bir kısmını tahrip etmesi ve yakıt kısıtlamaları nedeniyle en temel ihtiyaç olan suya ulaşmakta büyük zorluk yaşadıklarını belirtiyor.
Bunun yanı sıra, Gazze’deki su kaynaklarının yüzde 95’inin İsrail saldırılarında tahrip olduğu bildirildi. Ekipman ve yedek parça girişinin engellenmesi nedeniyle bakım ve onarım çalışmalarının ise ihtiyaçların yalnızca yüzde 30’unu karşılayabildiği belirtildi.
Ayrıca binlerce Filistinli, güvenli alternatiflerin bulunmaması nedeniyle kısmen ya da tamamen hasar görmüş ve çökme riski taşıyan binalarda yaşamak zorunda kalıyor.
[1/14] Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde etkili olan kum fırtınası, başta çadırlarda yaşayan yerinden edilmiş aileler olmak üzere sivillerin yaşamını olumsuz etkiledi. Zorlu insani koşullar altında yaşam mücadelesi veren Filistinliler, şiddetli rüzgar ve yoğun toz nedeniyle zorluk yaşadı. (Doaa Albaz - Anadolu Ajansı)
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[1/14] Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde etkili olan kum fırtınası, başta çadırlarda yaşayan yerinden edilmiş aileler olmak üzere sivillerin yaşamını olumsuz etkiledi. Zorlu insani koşullar altında yaşam mücadelesi veren Filistinliler, şiddetli rüzgar ve yoğun toz nedeniyle zorluk yaşadı. (Doaa Albaz - Anadolu Ajansı)
Ekim 2023'ten 2025 yılı sonuna kadar geçen süreçte hayatını kaybedenlerin yüzde 30'unu, yaralananların ise yüzde 26'sını çocuklar oluşturdu.
Kaydedilen çocuk ölümleri yalnızca saldırılar sonucu yaşanmadı; İsrail kuşatma, açlık ve soğuğu da çocukları hedef alan sistematik birer soykırım aracı olarak kullandı.
Aynı dönemde 157 çocuk açlık nedeniyle, yerinden edilmiş 25 çocuk ise sığındıkları çadırlarda soğuktan donarak hayatını kaybetti.
Gazze'de 58 binden fazla çocuk İsrail saldırıları sonucu ebeveynlerinden birini veya her ikisini de kaybetti ve aile desteğinden yoksun kaldı.
Filistin Merkezi İstatistik Kurumu raporuna göre, İsrail saldırılarında Gazze'de 179 devlet okulu yıkıldı, UNRWA'ya ait 100 okul ise zarar gördü.
Buna göre 2025-2026 eğitim öğretim yılında 700 bin öğrenci eğitim hakkından mahrum kaldı, 39 bin öğrenci lise bitirme sınavlarına giremedi.
Okul sıralarında olmaları gereken çocuklar, kullanılabilir malzeme veya yiyecek bulmak amacıyla çöp yığınlarının arasında dolaşıyor ya da ailelerine bir bidon su götürebilmek için her gün saatlerce su kuyruklarında bekliyor
Tüm bu tablo, Gazze'de ilan edilen ateşkese ve uluslararası arenada atılan diplomatik adımlara rağmen, sahadaki gerçekliğin siviller için ağır bir insani kriz olmaya devam ettiğini gösteriyor.
Kurulan barış ve yürütme kurullarının hedefi kalıcı barışı ve yeniden inşayı sağlamak olsa da, devam eden abluka ve kısıtlamalar bu süreci fiilen gölgeliyor.
Başta çocuklar olmak üzere, Gazze’de halk derinleşen sağlık, su, gıda ve barınma sorunlarıyla baş başa kalmış durumda.
Öte yandan, İsrail'in bir yandan işgal alanını genişletmesi diğer yandan da ateşkes ihlallerini sürdürmesi nedeniyle, son günlerde Gazze'ye yönelik kapsamlı saldırıların yeniden başlatılması ihtimali de giderek daha fazla dillendiriliyor.
"Gazze gündemi geri plana düştü"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in bölgedeki yayılmacı ve saldırgan tavrına ilişkin, bu durumun yalnızca Türkiye’yi değil, tüm dünyayı ilgilendiren bir sorun haline geldiğini vurguladı.
Fidan, "İsrail bölgede yıkım olsun istiyor. Bazı ülkeleri işgal etmek, terör uygulamak istiyor. Bunun küresel düzeyde güvenlik bakımından, ayrıca ekonomik alanda yansımaları var. İsrail'in giderek daha fazla diplomatik tepkiyle karşılaştığını görmekteyiz. Bu diplomatik tepkinin sonuç vermesini ve bölgemizdeki tüm ülkelerin barış, istikrar ve refah içinde yaşamasını ümit ediyoruz." dedi.
İran ile ABD ve İsrail arasında yaşanan savaşın, Gazze konusunun geri planda kalmasına neden olduğunu söyleyen Fidan, bu mesele çözüldüğünde bölge ülkelerinin Gazze konusuna daha fazla odaklanmasının mümkün olacağını kaydetti.
Fidan, İsrail'in Gazzelileri hedef almaya devam ettiğini dile getirerek, ikinci aşamaya geçilebilmesi için çalışmaların devam ettiğini, bir çerçeve metin üzerinde anlaşılması için çabaların sürdüğünü, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile bu sürecin içinde yer aldığını aktardı.