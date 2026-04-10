İsrail saldırılarıyla çevre krizinin yaşandığı Gazze'de sağlık risklerine fare ısırıkları eklendi İsrail ablukasının sürdüğü Gazze'de toplanamayan çöpler ve saldırılarda çöken kanalizasyon şebekesi nedeniyle fare ve sıçanların sayılarında ve bu kemirgenlerin sebep olduğu ısırık vakalarında artış gözleniyor.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te ateşkese varıldı ancak İsrail anlaşmanın gereği olan yükümlülüklerinin hiçbirini yerine getirmedi. Yerleşik hayata geçme, gıda ve su sıkıntısından kurtulma hayalleri kuran Gazzeliler ise her gün başka bir sorunla karşı karşıya kaldı.

Enkazın ve çöplerin toplanamadığı, altyapının onarılamadığı ve kanalizasyon sularının yerinden edilenlerin çadırlarının arasından aktığı görüntülere Gazze'nin pek çok yerinde rastlamak mümkün. Bu durum da sıçan ve lağım faresi gibi büyük kemirgenlerin üremesi için uygun ortam oluşturuyor. Bu kemirgenlerin ısırması sonucu hastaneye giden vakalarda da artış yaşanıyor. İsrail, fare zehiri girişine bile kısıtlama getiriyor.

"Gazze'de sağlık ve çevre krizi yaşanıyor"

Gazze Belediye Sözcüsü Hüsni Muhenna, Gazze kentinde haşereler ve kemirgenlerin artış göstermesi nedeniyle tam anlamıyla bir sağlık ve çevre krizi yaşandığını söyledi.

Muhenna, "Savaş nedeniyle Gazze'nin merkezinde biriken 350 bin ton katı atık bu kemirgenlerin üremesi için uygun ortam oluşturuyor. Bunun yanı sıra 25 milyon ton birikmiş moloz var. Gazze Şeridi'nin tamamında bu rakam 70 milyon tonu buluyor. Altyapının ve kanalizasyon ağının tahrip olması da bu haşereler ile kemirgenlerin üremesine neden oluyor." dedi.

İsrail ordusunun böcek ilacı ve zehirli yem girişine izin vermediğini ve Gazze belediyesinin, 3 aydan uzun bir süredir bu ilaç ve yemlerin girişi konusunda İsrail'e baskı yapmak için çeşitli kurumlarla irtibat halinde olduğunu aktaran Muhenna, "az miktarda da olsa zehirli yem girişine ilkesel olarak izin verildiğini, bu yemlerin dağıtımının Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) öncülüğünde yapılacağını ifade etti.

Fare ısırık vakalarında artış yaşanıyor

Şifa Hastanesinde Acil Tıp Uzmanı Doktor Munir eş-Şahrit de son dönemde hiç de azımsanamayacak sayıda fare ısırığı vakası gördüklerini paylaştı.

Bireylerdeki hastalık öykülerine göre ısırık vakalarının da farklılık gösterdiğini kaydeden Şahrit, yarayı iyice temizleyip pansuman yaptıklarını ve antibiyotik verdiklerini, sıçan ısırığı ateşi gibi bazı tehlikeli vakalarda ise 1-2 haftalık bir yoğun bakım süreci olabildiğini aktardı.

İki kere fare saldırısına uğradı

Şucaiyye Mahallesi'nden göç eden şeker hastası İnşirah Haccac ise uğradığı fare saldırılarını ve farelerle "mücadelesini", şöyle anlattı:

"Bir haftadır korktuğum için uyuyamıyorum, gece boyunca oturup fare ve sıçanları bekliyorum. Kapan koyuyorum ama kapana girip hemen çıkıyorlar.

Gece boyu bizi rahatsız ediyorlar. 2 gece şekerim yüksekti ve çok sık lavaboya gittim. Kocaman lağım fareleri gördüm, çığlık atmaya başladım. Ben çadıra geldim, onlar da etrafımda dolandı durdu. Şeker hastası olduğum için ayaklarım yanıyor, örtemiyorum.

Dolandı dolandı ve ayak parmaklarımı ısırdı. (Hasta olduğum için) Isırdığını hissetmedim, uyandığımda baktım ki ayağımın altı kan gölüne dönmüş. Bu ilk yaralanmam da değil. İlki ramazandan önceydi ve iyileşti. (Çadırda) Çocuklar var, yaşlılar var, bir aylık bir bebek bile var. Fareler onun yatağının altında bile geziyor."

Filistinli kadın, "Tuvalet istiyoruz, molozların kaldırılmasını ve fare zehri istiyoruz." diyerek, Gazzelilerin temennilerinin ve dünyadan taleplerinin geldiği boyutu gözler önüne serdi.

- Çadırda farelerle büyük sıkıntı yaşıyorlar

Şeker, tansiyon ve diyaliz hastası Basil ed-Dehnun da fare ısırığı nedeniyle Şifa Hastanesinde tedavi görüyor.

Çadırda uyurken farelerin ikinci ayak parmağını ısırdığını ve ayağının enfeksiyon kaptığını söyleyen Dehnun, "Yaşadığımız çadırda farelerle sorunumuz büyük. Bende diyabetik ayak var, o yüzden fare parmağımı ısırdığında hissetmedim ama parmağımın kanlar içinde olduğunu gördüm." diye konuştu.

Fare ile kemirgenlerin sayısındaki artışın kanalizasyon suları, çöpler ve molozlardan kaynaklandığını kaydeden Dehnun, "Bu hayvanlar çocuğu, yaşlı bir insanı ısırabilir. Yemeği ve içtiğimiz suyu zehirleyebilir. Çok kötü bir çevrede yaşıyoruz." dedi.