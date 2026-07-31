Üniversitelerdeki idari personelin naklen atanma tercih işlemleri ağustosta yapılacak

YÖK, tüm devlet üniversitelerine, memurların karşılıklı olarak naklen atanma süreçlerine ilişkin yazı gönderdi.

Yazıya göre, devlet yükseköğretim kurumlarının memur kadrolarında görev yapan idari personelden, karşılıklı naklen atanmak suretiyle bir başka yükseköğretim kurumuna geçiş yapmak isteyen ve naklen atanma yasağı kapsamında olmayan personelin, karşılıklı naklen atanma tercih işlemleri 5-21 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Tercih yapmak isteyenlerin, "pbs.yok.gov.tr" adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi'ne e-Devlet kimlik doğrulama yöntemiyle giriş yapması gerekiyor.

Sisteme giriş işleminin tamamlanmasının ardından, "Bireysel İşlemler" menüsü altında bulunan "Karşılıklı Naklen Atanma İşlemleri" sekmesi üzerinden en fazla 3 tercih yapılabilecek.

İstanbul haricindeki üniversitelerde görev yapan idari personel, aynı ildeki üniversiteleri naklen atanmak için tercih edemeyecek.

Personelin karşılıklı naklen atanma tercihinde bulunabilmesi için, kadro bilgilerinin üniversitenin Personel Daire Başkanlığınca Personel Bilgi Sistemi'ne eksiksiz ve güncel olarak kaydedilmesi ve tercihleri girilecek personelin bulunduğu kadro ünvanına atanmaya esas öğrenim bilgisinin girilmesi gerekiyor.

Daha önce "igps.yok.gov.tr" adresinden gerçekleştirilen veri giriş işlemleri, "pbs.yok.gov.tr" adresindeki Personel Bilgi Sistemi'ne giriş yapıldıktan sonra erişilebilen "Personel İşlemleri" menüsü üzerinden yürütülecek. Menüye yalnızca "Üniversite İdari Personel (İGPS)" rolüne sahip kullanıcılar erişebilecek.

Bununla birlikte, eşleşmeye veya atanmaya hak kazandıkları halde atanmaktan vazgeçenlerin bir sonraki eşleşmede tercihleri alınmayacak.

Devlet üniversitelerindeki aynı ünvanlı ve aynı veya benzer hizmetleri yürüten memurların karşılıklı naklen atanması konusunda, Cumhurbaşkanlığı tarafından ilave atama kontenjanı tahsis edilecek.