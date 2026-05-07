İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü ve insani yardım ile ilaç girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde, hayati öneme sahip ilaçların yüzde 47'sinin tükendiği bildirildi.

Gazze'de hayati öneme sahip ilaçların yüzde 47'si tükendi İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü ve insani yardım ile ilaç girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde, hayati öneme sahip ilaçların yüzde 47'sinin tükendiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ve laboratuvar test ekipmanlarındaki eksiklik nedeniyle yaşanan krizin her geçen gün derinleştiği vurgulandı.

Açıklamada, "Hayati önem taşıyan ilaçların yüzde 47'si, tıbbi sarf malzemelerinin yüzde 59'u ve laboratuvar test malzemelerinin yüzde 87'si stokta bulunmuyor." ifadesi kullanıldı.

Gazze'deki ilaç ve malzeme eksikliğinden en çok kanser hastaları, hematoloji bölümü, birinci basamak sağlık hizmetleri, böbrek ve diyaliz hizmetleri ile psikiyatrinin etkilendiği belirtildi.

Göz ameliyatları, kalp kateterizasyonu ve diyaliz tedavisi için gerekli tıbbi sarf malzemelerinde ise tamamen tükenme yaşandığı kaydedildi.

Tam kan sayımı, kan gazı analizi ve klinik kimya testlerinde kullanılan laboratuvar malzemelerindeki eksikliğin, hastalara yönelik teşhis ve tedavi süreçlerini ciddi risk altına soktuğu ifade edildi.

Açıklamada, tamamen tükenen malzemelerin sağlık personelinin çalışmalarını sekteye uğrattığı ve hastaların çektiği sıkıntıları artırdığı vurgulanarak, sağlık kuruluşlarına acil tıbbi malzeme sevkiyatı yapılması çağrısında bulunuldu.

Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail, sınır kapılarından yardım geçişlerini de kısıtlayarak Filistinlilerin hayatını her alanda zorlaştırmaya devam ediyor.

İsrail saldırılarında hastaneler ve sağlık kuruluşlarının da hedef alındığı Gazze'de, tıbbi cihazlar için yedek parça eksikliği ile ilaç yetersizliği, 172 binden fazla yaralı ile tedavi bekleyen çok sayıdaki hasta için sağlık hizmetlerini ciddi biçimde tehdit ediyor.