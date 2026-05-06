İsrail'in ateşkese rağmen kısıtlamalarını sürdürdüğü Gazze'de halk, sınır kapılarında günlerce bekletildiği için bozulmaya yüz tutmuş sebze ve meyveleri satın almak zorunda kalıyor.

İsrail'in sınır kapılarındaki kısıtlamaları nedeniyle Gazzeliler çürük sebze-meyve tüketiyor İsrail'in ateşkese rağmen kısıtlamalarını sürdürdüğü Gazze'de halk, sınır kapılarında günlerce bekletildiği için bozulmaya yüz tutmuş sebze ve meyveleri satın almak zorunda kalıyor.

Ekim 2025'te varılan ve sınır kapılarının açılmasını da öngören ateşkese karşın, Filistinliler pek çok ürün gibi temel gıda malzemelerine de çok kısıtlı şekilde ulaşabiliyor. Bunun, İsrail'in sınır kapılarındaki uygulamaları ve bölgeye girişine izin verilen ürünlerin yeterli düzeyde ulaştırılmamasıyla bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

Gıda krizinin derinleştiği Gazze'de halk, sınır kapılarında günlerce bekletildikten sonra bölgeye girişine izin verilen ve çoğu zaman çürümeye başlamış sebze ve meyveleri tüketmeye mecbur bırakılıyor. Pazarlarda satışa sunulan ürünlerin üzerinde sineklerin dolaştığı, bazı ürünlerin ise filizlendiği görülüyor.

Fiyatlar katlandı

Yaklaşık 30 yıldır sebze-meyve ticareti yaptığını belirten Filistinli Mahmud Ebu Saade, AA muhabirine, fiyatların ciddi şekilde arttığını söyledi.

Ebu Saade, "Örneğin domatesin kilosu 1 şekeldi, şimdi 10 şekel oldu. Patlıcan 1 şekelden 8 şekele, kabak ise 2 şekelden 8 şekele yükseldi. Fiyatlar artık çok pahalı." dedi.

Ürünlerin çoğunun bozuk olduğunu dile getiren Ebu Saade, "Sebzelerin çoğu da bozuk; sınırlarda bir hafta, iki hafta bekletiliyor, bize ulaştığından sonraki gün çürüyor." diye konuştu.

Bu durumun esnafı da zor durumda bıraktığını vurgulayan Ebu Saade, pazarların artık çok zayıf olduğunu, bölgedeki insanların da tahammülünün kalmadığını dile getirdi.

Pahalılığın temel nedeni sınır kapılarının kapalı olması

Alışveriş için pazara gelen Ayiş Subh ise herkesin çarşıya pazara indiğini ancak kimsenin bir şey satın alamadığını söyledi.

Her şeyin çok pahalı olduğuna dikkati çeken Subh, şöyle konuştu:

"Pahalılığın temel nedeni sınır kapılarının kapalı olması. Sınır kapılarından gelen ürünler çok kısıtlı; ne piyasanın ne de halkın ihtiyacını karşılıyor."

Gazze'de özellikle geçler arasındaki işsizliğe işaret eden Subh, "Hiçbir gelir kaynağı yok. Kendimden örnek verecek olursam ben 7 kişilik bir ailenin geçimini sağlıyorum. İnanın bana cebime 5 kuruş girmiyor." diye konuştu.

Bunun nedeninin sınır kapılarının kapalı tutulması olduğunu vurgulayan Subh, şu ifadeleri kullandı:

“Nedeni bölgedeki yıkım; sınır kapılarının kapalı olması, bölgeye inşaat malzemelerinin girmemesi. Filistinler önceden beri zanaat ve inşaat işleriyle geçimlerini sağlardı. Bugün ise inşaat malzemelerinin neredeyse hiçbiri içeri giremiyor. Bu durum da Filistin halkı ve gençler arasında devasa bir işsizliğe yol açtı.”

İsrail, ateşkesteki protokole uymuyor

Gazze'deki Filistin hükümetine bağlı Medya Ofisine göre, İsrail, ateşkes kapsamında günlük 600 yardım kamyonunun girişini öngören protokole uymuyor. Bölgeye ulaşan temel ihtiyaç malzemeleri Ekim 2023 öncesindeki seviyenin yüzde 38'ine bile ulaşamıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) de ateşkese rağmen İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze'ye yeterli yardımın ulaştırılamadığı uyarısında bulunuyor.

Her ne kadar 10 Ekim 2025'te bir ateşkes anlaşması yürürlüğe girmiş olsa da Gazze'deki insani durum iyileşmedi.

İsrail'in anlaşmada yer alan yükümlülükleri yerine getirmemesi, gıda, ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve barınma ekipmanlarının girişini kısıtlaması, krizin kalıcı hale gelmesine yol açıyor.