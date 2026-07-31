Trump, Hamas'ın silah bırakması anlaşmasından İsrail'in "memnun" olduğunu belirtti

ABD Başkanı Trump, Camp David'de düzenlediği basına açık ilk kabine toplantısında, Orta Doğu gündemini değerlendirdi.

Trump, dün kamuoyuna duyurduğu ve Hamas'ın silahlarını bırakmasına yönelik anlaşmayla ilgili açıklamalarında, süreçten memnun olduklarını ve bu durumu Orta Doğu'da kalıcı barışa giden önemli bir adım olarak değerlendirdiğini aktardı.

ABD Başkanı, "Hamas mı önce silah bırakacak yoksa önce İsrail mi oradan geri çekilecek?" şeklindeki soruya, net yanıt vermekten kaçındı.

Trump, süreci, "İsrail ile bu konuda bir mutabakat var ve İsrail bu durumdan çok memnun. (Bu sürece) İsrail de yardım etti. Çoğu kişi bu anlaşmanın, yani Hamas'ın silah bırakmasının imkansız olacağını söylüyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'ın silah bırakmasına yönelik anlaşmanın "ABD'nin İran karşısındaki başarısıyla" ilgili olduğunu savunan Trump, 4-5 ay önce bu tür bir anlaşmanın pek mümkün olmayacağını belirtti.

Trump'tan Ukrayna'ya Patriot üretim lisansı verilmesi fikrine kırmızı ışık

Ukrayna'ya Patriot üretim lisansı verip vermeyecekleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Trump, bu konuda önceki açıklamalarından farklı olarak temkinli ifadeler kullandı.

Bu füze teknolojisinin çok üst düzey olduğuna ve ABD için hayati önemi bulunduğuna işaret eden Trump, bu tür bir teknolojiyi başka bir ülkeye verme konusunda oldukça dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Trump, "Bunu başka birinin yapmasına izin verirken çok dikkatli olmalıyız. Patriot füzeleri en inanılmaz bir şey. Bu konuda çok sağduyulu ve aynı zamanda çok dikkatli olmalısınız. Şu ana kadar bu konuyu konuşurken buna rıza göstermedik, bu yüzden bence bu tür bir teknolojiyi başkalarına vermek... Bunun asla gerçekleşeceğini sanmıyorum." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmüş, burada "Ukrayna'ya Patriot üretme hakkı verecek ve bunu nasıl yapacaklarını göstereceğiz. Patriot üretmeniz için size lisans vereceğiz." demişti.

28 Temmuz'da Washington'da Trump ile görüşen Zelenskiy, daha sonra Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, ABD'nin kendilerine Patriot üretimi için lisans vereceğini ifade etmişti.

Trump, ABD’nin İran’ı "çok sert" vuracağını ve "savaşı kazanmak" istediğini belirtti

ABD Başkanı Trump, Camp David'de düzenlediği basına açık ilk kabine toplantısında, İran'la ilgili son durumu değerlendirdi.

İran savaşının kendileri açısından "çok iyi" seyrettiğini savunan Trump, "Biz sadece kazanmak istiyoruz. Şu ana kadar çok iyi gidiyoruz. Böyle bir durumda olabildiğince nazik davranmaya çalışıyoruz. Amacımız çok basit; İran'ın nükleer silahı olmayacak." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıları nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine "İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada 'artık dayanamıyoruz' diyecekler." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın askeri kapasitesini büyük ölçüde yok ettiklerini savunan ABD Başkanı, Tahran'ın sadece sınırlı ölçüde askeri gücünün kaldığını ileri sürdü.

"İran, çok kötü durumda." diyen Trump, Tahran'ın müzakere sürecinde kendilerine dürüst şekilde davranmadığını savundu.

Trump, "Müzakerelerin tam ortasındaydık. Steve Witkoff'un beni aramasını bekliyordum, bunun yerine Pete Hegseth’ten bir telefon aldım; Ürdün’deki üslerimizden birine (İran'ın) 5 füze attıklarını söyledi." diye konuştu.

İran'da askeri olarak sadece 5 aylık bir süre geçirdiklerini ifade eden Trump, bu savaşın Vietnam veya Afganistan savaşlarıyla kıyaslanmasının doğru olmadığını savundu.

Trump: Dün İspanya'yı izledim ve orada yaşanan felaketi gördüm

ABD Başkanı Trump, İspanya'daki düzensiz göçmenlerle ilgili son durumu değerlendirdi.

ABD'deki düzensiz göçmen sorunu ile İspanya'daki düzensiz göçmen sorunu arasındaki benzerliğe işaret eden Trump, sınırdan yasa dışı geçişlere izin verdiği gerekçesiyle önceki ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimini suçladı.

Trump, "Dün İspanya'yı izledim ve orada yaşanan felaketi gördüm. Bu, bir ülkenin yüz binlerce insan tarafından işgal edilmesine benziyordu." diyerek, kendileri yerine Demokratların yönetimde olması halinde aynı şeyin ABD'de de yaşanabileceğini savundu.

İspanya'nın "istilaya" uğradığını iddia eden ABD Başkanı, kasımda yapılacak Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin en önemli argümanlarından birinin "sınır güvenliği" olacağını vurguladı.

Trump, İspanya'nın düzensiz göçle mücadele için ne yapacağını bilmediğini savunarak, "On binlerce kişi akın ediyor ve ülkeyi istila ediyor; yetkililer ise zayıf durumda. Kötü bir yönetim ve çok liberal yasaları var." yorumunu yaptı.

Trump, Minnesota'daki su tesislerine yönelik siber saldırının İran kaynaklı olduğuna inanmadığını söyledi

ABD Başkanı Trump, Minnesota eyaletinde yaşanan siber saldırıya ilişkin de konuştu.

Trump, "Minnesota’da bir siber saldırı yaşandığını duyduk ve bunun sorumlusu olarak İran’ı gösterdiler. Ben öyle düşünmüyorum. Bence bunun sorumlusu Minnesota yönetimidir çünkü onlar (Demokratlar) son derece beceriksizler." ifadelerini kullandı.