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Dünya

NYT'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizindeki diplomasi başarısına övgü

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizinde oynadığı rolden övgüyle söz etti.

Dildar Baykan Atalay   | 22.09.2022
NYT'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna krizindeki diplomasi başarısına övgü

Washington

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul toplantılarında yaptığı konuşmayı değerlendiren bir haber yayımlandı.

Haberde, BM Genel Kurul görüşmelerinin ilk günü konuşma yapan liderler arasında en çok dikkat çeken isimlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emmanuel Macron olduğuna işaret edilerek, iki liderin Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabaları masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile temaslarına dikkat çekildi

Erdoğan ve Putin'in en son geçen hafta Özbekistan'da yaptığı görüşmeye de işaret edilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaş boyunca Putin ile olan yakın ilişkisini koruyarak savaşın küresel etkilerini hafifletmeye çalıştığı, son görüşmede de Ukrayna'nın topraklarının geri verilmesi gerektiğinin de altını çizdiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulundaki konuşmasında kullandığı, "Savaşın hiçbir zaman kazananı olmayacağını düşünüyoruz, adil bir barış sürecinin ise kaybedeni olmayacaktır. Makul, adil ve uygulanabilir bir diplomatik süreç yoluyla krizden onurlu bir çıkış yoluna ihtiyacımız var.” ifadelerine yer verilen açıklamada, "Erdoğan, tahıl müzakerelerinde merkezi bir rol oynadı." görüşüne yer verildi.

Macron'un temaslarda yetersiz kaldığına işaret edildi

Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik çaba ve başarısına dikkat çekilirken, Macron'un aylarca Putin ile temas kurduğu ancak bir başarı elde edemediği belirtildi.

Macron, "barış konusunda rol oynayabileceğini iddia eden Batı ittifakının bir konuşmacısı" olarak nitelendirildi.

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