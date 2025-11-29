Dolar
42.51
Euro
49.33
Altın
4,219.25
ETH/USDT
3,036.50
BTC/USDT
91,004.00
BIST 100
10,898.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

NYT: Trump, geçen hafta Venezuela lideri Maduro ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Mücahit Oktay  | 29.11.2025 - Güncelleme : 29.11.2025
NYT: Trump, geçen hafta Venezuela lideri Maduro ile telefonda görüştü

New York

New York Times (YT) gazetesinin olay hakkında "çok sayıda kaynağa" dayandırdığı haberine göre, ismi paylaşılmayan yetkililer, Trump ve Maduro'nun geçen hafta telefonda olası bir ikili görüşme konusunu değerlendirdiği bilgisini paylaştı.

Yetkililer, ABD'nin, Venezuela'ya karşı askeri müdahale tehdidini sürdürdüğü dönemde gerçekleşen telefon konuşması sonucu, henüz iki liderin görüşmesine yönelik herhangi bir planın olmadığını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gazetenin haberinde, söz konusu telefon görüşmesine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katıldığı vurgulandı.

Öte yandan haberde, hem Beyaz Saray'ın hem de Venezuela hükümetinin, söz konusu görüşme hakkında yorum yapmayı reddettiği kaydedildi.

Bununla birlikte "Venezuela hükümetine yakın iki kişinin" iki liderin görüşmesini doğruladığı bilgisine yer verildi.

NYT, ekim ayında Maduro'nun gerilimi azaltmak amacıyla ABD'ye ülkenin petrol sahalarında önemli bir hisse ve Amerikan şirketleri için bir dizi başka fırsat teklif ettiğini bildirmişti.

ABD'den Cartel de los Soles kararı

ABD, Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine almıştı.

Venezuela, varlığını kabul etmediği ABD'nin Cartel de los Soles adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı" davasında ara karar
Çeşme'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Karadeniz'de yangın çıkan "KAIROS" gemisinden kurtarılan 25 personel Kocaeli'deki limana getirildi
Mecidiyeköy'de metrobüs arızası seferleri aksattı
İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Ayhan: Talebimiz İsrail'in adalet önünde soykırımın hesabını vermesi

Benzer haberler

NYT: Trump, geçen hafta Venezuela lideri Maduro ile telefonda görüştü

NYT: Trump, geçen hafta Venezuela lideri Maduro ile telefonda görüştü

İsrail-Lübnan Savaşı yeniden mi başlıyor?

ABD'de "K şekilli ekonomi" endişesi yeniden gündemde

Venezuela'da oynanacak FIBA Dünya Kupası Eleme maçı güvenlik nedeniyle ertelendi

Venezuela'da oynanacak FIBA Dünya Kupası Eleme maçı güvenlik nedeniyle ertelendi
Trump, Venezuelalı uyuşturucu kaçakçılarını çok yakında karadan da durduracaklarını söyledi

Trump, Venezuelalı uyuşturucu kaçakçılarını çok yakında karadan da durduracaklarını söyledi
ABD'lilerin yarısına yakını, 10 yıl içinde nükleer savaşa girme ihtimalini yüksek görüyor

ABD'lilerin yarısına yakını, 10 yıl içinde nükleer savaşa girme ihtimalini yüksek görüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet