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Dünya

Norveç, savunma bütçesinde 12 yılda yaklaşık 56 milyar dolarlık "tarihi artış" planlıyor

Norveç hükümeti, "tarihi artış" olarak nitelendirdiği "savunma bütçesini 12 yıl içinde yaklaşık 56 milyar dolar artırmayı hedefleyen bütçe planı"nı parlamentoya sunacağını duyurdu.

Sercan İrkin  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Norveç, savunma bütçesinde 12 yılda yaklaşık 56 milyar dolarlık "tarihi artış" planlıyor

Istanbul

Norveç hükümeti, resmi sitesinde "tarihi artış" olarak nitelendirdiği uzun vadeli savunma bütçesi planına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, savunma bütçesini 12 yıl içinde yaklaşık 56 milyar dolar (600 milyar kron) artırarak, 2036 yılına kadar toplam yaklaşık 152 milyar dolarlık (1624 milyar kron) savunma harcaması hedeflediklerini ifade etti.

Norveç'in ortaya çıkan güvenlik ortamında amaca uygun bir savunma ihtiyacının olduğunu aktaran Store, bu durumun hiçbir ülkeyi veya NATO'yu tehdit etmediğini, savaş anında ülkelerini koruyabilecek durumda olmaları gerektiğini dile getirdi.

Store, "Güvenlik ortamımız kötüleştiği için savunma ve hazırlığa daha fazla harcama yapmamız ve daha fazla önem vermemiz gerekiyor." dedi.

NATO üyesi ülkenin en az beş yeni fırkateyn ve denizaltı istediğini kaydeden Store, ülkenin ilk uzun menzilli hava savunma sistemini satın almak ve orduyu bir tugaydan üç tugaya çıkarmak istediğini belirtti.

Norveç Maliye Bakanı Trygve Slagsvold Vedum ise bu artışın "kamu hizmetlerinde bir kesinti olmadan" yapılabileceğini ve önerilen harcamaların Norveç'te istihdam ve yatırım yaratabileceğini söyledi.

İktidardaki koalisyonunun, 169 sandalyeli Storting meclisinde teklif için destek kazanması beklenirken, oylama için henüz tarih belirlenmedi.

Norveç'in halen 9 bin olan asker sayısının, 2036 yılında 13 bin 500'e çıkarılmasını amaçladığı kaydedilmişti.

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