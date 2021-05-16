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Dünya

Nobel ödüllü Yemenli aktivist Kerman: İsrail Filistinlilere karşı sayısız terör suçu işledi

Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman, İsrail'in Filistinlilere karşı sayısız terör suçu işlediğini söyledi.

Said İbicioğlu   | 16.05.2021
Nobel ödüllü Yemenli aktivist Kerman: İsrail Filistinlilere karşı sayısız terör suçu işledi

Aden

Kerman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistin halkının İsrail işgaline karşı verdiği mücadelenin yanında olduğunu vurguladı.

"İsrail toprağı işgal etti, halka saldırdı ve Filistinlilere karşı sayısız terör suçu işledi." ifadelerini kullanan Kerman, her işgalin yok olmaya mahkum olduğunu ve zaferin halkın olacağını aktardı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi yaralandı.

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