Dolar
39.67
Euro
45.70
Altın
3,367.85
ETH/USDT
2,437.50
BTC/USDT
103,847.00
BIST 100
9,203.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk 11 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerinde düzenlediği saldırılarda aralarında insani yardım bekleyenlerin de olduğu 3'ü çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ekip  | 21.06.2025 - Güncelleme : 21.06.2025
İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk 11 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde El-Mansura Caddesinde çocukları hedef alan saldırısında 3 çocuk hayatını kaybetti, 1'i ağır yaralandı.

Gazze Şeridi'nin merkezindeki El-Avde Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin merkezinde yardım bekleyen sivillerin toplandığı yerlerin hedef alındığı saldırılar sonucu hayatını kaybeden 5 kişinin naaşları ile 4'ü ağır 15 yaralının hastaneye ulaştırıldığı kaydedildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısında insani yardım bekleyenlerin bulunduğu yere yakın bir noktaya ateş açtı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucu çok sayıda yaralının hastanelere kaldırıldığı bilgisi verildi.

İsrail tarafından Gazze'nin orta kesimlerindeki El-Bureyc Mülteci Kampına, Gazze kentinin doğusundaki mahallelere yoğun şekilde topçu saldırıları düzenlendiği ve ateş açıldığı aktarıldı.

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesine bir dizi hava saldırısı düzenledi, kuzey bölgelerde Filistinlilere ait evleri patlayıcılarla havaya uçurmaya devam etti.

İsrail donanması, güneyde yer alan Han Yunus kentinde balıkçı teknelerine doğru yoğun şekilde ateş açtı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 202 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 202 ölü ve 1037 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 5 bin 599 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 19 bin 97 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 55 bin 908'e, yaralıların sayısının da 131 bin 138'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısının 450'ye yükseldiği, 3 bin 466 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı

Bu arada Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre İsrail askerleri, El Halil'in güneybatısındaki Dura kasabasına bağlı En-Namus el-Fevka Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Baskında Cihad es-Sabbar ile iki oğlu Faysal ve Fadi'yi gözaltına alana İsrail askerleri, Filistinlilerin fidanlıklarındaki tarım malzemeleri ve gübrelere de el koydu.

İsrail güçleri ayrıca Dura kasabasının Deyr el-Asel et-Tahta köyüne de baskın düzenleyerek 9 kişiyi gözaltına aldı.

El Halil'in güneybatısındaki Beyt Avva beldesine yaptıkları baskın sırasında 2 kişiyi gözaltına alan İsrail güçleri, kentin kuzeyindeki Halhul beldesinde de 2 kişiyi gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdü.

İsrail askerlerinin evlere baskınlar sırasında içindeki eşyaları da tahrip ettiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MHP, "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" gerçekleştirecek
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altında
Sakarya'da sahilde İHA bulundu
YKS'ye giren Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'i sınav yerine CHP Genel Başkanı Özel götürdü
Tokat'ta coğrafi işaretli "narince" bağ yaprağında hasat sürüyor

Benzer haberler

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk 11 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk 11 kişi hayatını kaybetti

Madleen'e ismini veren Gazzeli kadın balıkçı: Onlar mesajı ulaştırdı, suskunluğu kırdı

Hukukçular, İsrail'in uluslararası sularda "Madleen" gemisine müdahalesini değerlendirdi

İngiltere'de Filistin destekçisi aktivistler hava üssüne girerek iki askeri uçağı kırmızıya boyadı

İngiltere'de Filistin destekçisi aktivistler hava üssüne girerek iki askeri uçağı kırmızıya boyadı
Almanya'da yapılan araştırmaya göre halk İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı eylemlere karşı

Almanya'da yapılan araştırmaya göre halk İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı eylemlere karşı
AB'nin Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı adım atmaması "güvenilirliğini" zedeliyor

AB'nin Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı adım atmaması "güvenilirliğini" zedeliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet