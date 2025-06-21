İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk 11 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerinde düzenlediği saldırılarda aralarında insani yardım bekleyenlerin de olduğu 3'ü çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ankara
Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde El-Mansura Caddesinde çocukları hedef alan saldırısında 3 çocuk hayatını kaybetti, 1'i ağır yaralandı.
Gazze Şeridi'nin merkezindeki El-Avde Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin merkezinde yardım bekleyen sivillerin toplandığı yerlerin hedef alındığı saldırılar sonucu hayatını kaybeden 5 kişinin naaşları ile 4'ü ağır 15 yaralının hastaneye ulaştırıldığı kaydedildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısında insani yardım bekleyenlerin bulunduğu yere yakın bir noktaya ateş açtı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
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Ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucu çok sayıda yaralının hastanelere kaldırıldığı bilgisi verildi.
İsrail tarafından Gazze'nin orta kesimlerindeki El-Bureyc Mülteci Kampına, Gazze kentinin doğusundaki mahallelere yoğun şekilde topçu saldırıları düzenlendiği ve ateş açıldığı aktarıldı.
İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesine bir dizi hava saldırısı düzenledi, kuzey bölgelerde Filistinlilere ait evleri patlayıcılarla havaya uçurmaya devam etti.
İsrail donanması, güneyde yer alan Han Yunus kentinde balıkçı teknelerine doğru yoğun şekilde ateş açtı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 202 kişi hayatını kaybetti
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.
Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 202 ölü ve 1037 yaralının getirildiği kaydedildi.
İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 5 bin 599 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 19 bin 97 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 55 bin 908'e, yaralıların sayısının da 131 bin 138'e yükseldiği bildirildi.
Açıklamada ayrıca 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısının 450'ye yükseldiği, 3 bin 466 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti https://t.co/jZisBsIc4W pic.twitter.com/OCFGjC1KIn— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 21, 2025
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı
Bu arada Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre İsrail askerleri, El Halil'in güneybatısındaki Dura kasabasına bağlı En-Namus el-Fevka Mahallesi'ne baskın düzenledi.
Baskında Cihad es-Sabbar ile iki oğlu Faysal ve Fadi'yi gözaltına alana İsrail askerleri, Filistinlilerin fidanlıklarındaki tarım malzemeleri ve gübrelere de el koydu.
İsrail güçleri ayrıca Dura kasabasının Deyr el-Asel et-Tahta köyüne de baskın düzenleyerek 9 kişiyi gözaltına aldı.
El Halil'in güneybatısındaki Beyt Avva beldesine yaptıkları baskın sırasında 2 kişiyi gözaltına alan İsrail güçleri, kentin kuzeyindeki Halhul beldesinde de 2 kişiyi gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdü.
İsrail askerlerinin evlere baskınlar sırasında içindeki eşyaları da tahrip ettiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.