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Dünya

Nijerya'nın Jigawa eyaletindeki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a çıktı

Nijerya'nın Jigawa eyaletinde günlerdir devam eden yağışlar nedeniyle oluşan sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Adam Abu-bashal  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Nijerya'nın Jigawa eyaletindeki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a çıktı

Abuja

Nijerya Acil Durum Ajansı (SEMA) Jigawa Eyaleti Genel Sekreteri Haruna Mairiga, yaptığı açıklamada, eyalette devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısının 30'a çıktığını belirtti.

Mairiga, seller nedeniyle 4 bin 699 evin sular altında kaldığını kaydederek, 9 bin 379 hektar tarım arazisinin de zarar gördüğünü aktardı.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Sözcüsü Ezekiel Manzo, ülkenin 27 eyaletinde devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerden 227 bin 494 kişinin etkilendiğini açıklamıştı.

Nijerya Su Bakanlığı, ülkenin bazı bölgeleri için şiddetli yağış ve sel uyarısında bulunmuştu.

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