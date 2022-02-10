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Dünya

Nijeryalılar, Hausacanın Afrika Birliği dili olmasını istiyor

Afrika Birliğinin (AfB) yerel dillerden Svahiliceyi "çalışma dili" olarak kabul etmesi halk tarafından memnuniyetle karşılanırken, kıtada en çok konuşulan dil olan Hausacanın da kabul edilmesi isteniyor.

Adam Abu-bashal   | 10.02.2022
Nijeryalılar, Hausacanın Afrika Birliği dili olmasını istiyor Fotoğraf: Adam Abu-bashal/AA

Abuja

Nijeryalı Alhaji Salisu Matazu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AfB'nin Svahiliceyi çalışma dili olarak kabul etmesinin "güzel bir gelişme" olduğunu belirtti.

Matazu, Svahilicenin Kuzey Afrika halkını bir araya getiren bir dil olduğunu, kıtada en çok konuşulan dil Hausacanın ise Batı Afrika halkını bir araya getiren bir dil olduğunu aktardı.

Svahilicenin dışında Hausacanın da AfB'nin "çalışma dili" olarak kabul edilmesi gerektiğini söyleyen Matazu, "Hausacanın çoktan Afrika Birliği’nde çalışma dili olması gerekiyor çünkü bu sadece Batı Afrika’da değil, Sudan gibi diğer Afrika ülkelerinde de konuşuluyor." dedi.

"Afrika ülkeleri sömürgeciliğin getirdiği dili bırakmalı"

Matazu, Afrika Birliği ve Afrika ülkelerinin gelişmek istiyorlarsa sömürgecilerin getirdiği dilleri bırakıp kendi dillerini kullanması gerektiğini vurguladı.

AfB'nin kendi lisanlarını kullanmadığı müddetçe kendilerine ait hiçbir bilgiyi saklayamayacaklarının altını çizen Matazu, "Kıtanın gelişmesini istiyorlarsa, çalışmalarında en çok konuşulan Afrika dilleri kullanılmalı." diye konuştu.

Alhassan Sani ise Hausaca'nın kıtanın ikinci büyük dili olması nedeniyle AfB'de çalışma dili olması gerektiğini söyledi.

AfB'nin Svahiliceyi çalışma dili olarak kabul etmesinin güzel bir gelişme olduğunu ancak bu karardan sadece kıtanın kuzeyinde yaşayanların faydalanacağına dikkati çeken Sani, "Batı Afrika'da halkın kullandığı dil Hausacadır. Bu nedenle Hausaca çalışma dili olarak kabul edilirse daha faydalı olur çünkü bu dil her yerde konuşuluyor." dedi.

Sani, gelişmek isteyen her ülkenin kesinlikle kendi dilini kullanması gerektiğini ifade etti.

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