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Dünya

Nijerya'da 'yanlışlıkla gübre atıldığı' belirtilen yemekten yiyen 24 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde "yanlışlıkla gübre atıldığı" belirtilen yemekten yiyen aynı aileden 24 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi tedavi altına alındı.

Adam Abu-bashal   | 11.08.2021
Nijerya'da 'yanlışlıkla gübre atıldığı' belirtilen yemekten yiyen 24 kişi hayatını kaybetti

Abuja

Sokoto Eyaleti Sağlık Komiseri Dr. Ali İnname, yaptığı açıklamada, eyaletin Danzanke köyünde aile yemeğinde yanlışlıkla tuz yerine gübre kullanıldığını belirtti.

İnname, yemeği tüketen 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin tedavi altına alındığını ifade etti.

Halkın bu olaydan ders almasını ve bu tür zehirli kimyasalları kolay ulaşılabilecek yerlerden uzak tutmaları çağrısında bulunan İnname, böyle bir olayın tekrarlanmaması için halkın temkinli olması gerektiğini kaydetti.

İnname, olağandışı semptomları hisseden halkın en yakın sağlık tesisine başvurmasını istedi.


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