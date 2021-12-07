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Dünya

Nijerya'da teknenin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 42'ye çıktı

Nijerya'nın Kano eyaletinde 30 Kasım'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Adam Abu-bashal   | 07.12.2021
Nijerya'da teknenin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 42'ye çıktı Fotoğraf: Ibrahim Garba Shuaibu / AA

Abuja

Kano Eyalet Polis Sözcüsü Abdullahi Kiyawa, yaptığı açıklamada, Bagwai Nehri'nde teknenin alabora olmasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarında 13 kişinin cesedine daha ulaşıldığını belirtti.

Böylece kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Kiyawa, arama kurtarma çalışmalarında 9 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

Kano eyaletinde yaşanan tekne faciasının ardından eyaletteki nehirlerde ticari tekne taşımacılığı faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştu.

Nijerya'da yağış döneminde nehirlerde zaman zaman tekne kazaları meydana geliyor.

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