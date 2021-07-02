Euro
10.30
Dolar
8.70
BIST 100
1,376.67
Altın
1,781.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Nijerya'da şiddet olayları nedeniyle 2,8 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya

Nijerya'nın kuzeyinde devam eden şiddet olayları nedeniyle 2,8 milyon kişinin gıda kriziyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 02.07.2021
Nijerya'da şiddet olayları nedeniyle 2,8 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya

Abuja

Ülkede artan gıda güvensizliği sorunu nedeniyle başkent Abuja'da Ulusal Tarım Politikası başlıklı program düzenlendi.

Nijerya Kadın Çiftçiler Örgütü Başkanı Mary Afan, burada yaptığı açıklamada, terör örgütü Boko Haram'ın saldırıları ve çobanlar ile çiftçiler arasında devam eden çatışmaların, tarımsal faaliyetleri olumsuz etkilediğini belirtti.

Ülkenin kuzey bölgesinde 2,8 milyon kişinin halen kalıcı gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu altını çizen Afan, ülke genelinde de yetersiz beslenme sorunun çocukları tehdit etmeye devam ettiğini vurguladı.

Afan, durumun gittikçe kötüleştiği uyarısında bulunarak hükümetin buna karşı acil harekete geçmesini istedi.

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bosna Hersek'te Kovid-19'un Delta varyantına rastlandı
Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda Kovid-19 aşı uygulanmasına başlandı
Dünya genelinde 3 milyar 130 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
İran Kovid-19 nedeniyle 12 ülkeden girişleri yasakladı
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki aşı merkezi hizmet vermeye başladı

Benzer haberler

Nijerya'da şiddet olayları nedeniyle 2,8 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya

Nijerya'da şiddet olayları nedeniyle 2,8 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya

Nijerya'da Boko Haram saldırıları nedeniyle 7 milyon kişi insani yardıma muhtaç

Nijerya'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 296'ya çıktı

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Yobo, Türkiye'de antrenörlük yapmak istiyor

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Yobo, Türkiye'de antrenörlük yapmak istiyor