Dolar
18.48
Euro
17.79
Altın
1,637.61
ETH/USDT
1,384.80
BTC/USDT
20,231.00
BIST 100
3,297.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Nijerya'da sellerde 15 kişi öldü, 18 binden fazla kişi yerinden oldu

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde yağışların yol açtığı sellerde 15 kişi hayatını kaybetti, 18 binden fazla kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Adam Abu-bashal   | 27.09.2022
Nijerya'da sellerde 15 kişi öldü, 18 binden fazla kişi yerinden oldu Fotoğraf: Adam Abu-bashal/AA

Abuja

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Kuzeydoğu Koordinatörü Muhammed Usman, yaptığı açıklamada, Borno eyaletinde devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 15 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Genel Müdürü Yabawa Kolo de seller nedeniyle 18 bin 406 kişinin yerinden edildiğini, bu kişilerin okullara ve komşu eyaletlere sığındığını kaydetti.

Binlerce evin hasar gördüğünü aktaran Kolo, on binlerce hektarlık ekili arazinin de sular altında kaldığını ifade etti.

Kolo, hükümetin, eyalette patlak veren kolera salgını için de geçici sağlık merkezleri kurduğunu ve selzedelere insani yardım gönderdiğini aktardı.

Nijerya'da devam eden yağışların yol açtığı sellerde, ülke genelinde 400'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından kentteki terör saldırısına ilişkin açıklama
Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyon 788 bini aştı
Mersin'de şehit polis memuru Sedat Gezer son yolculuğuna uğurlandı
"Coğrafi işaret" Tekirdağ soğanına pazarda daha fazla yer açacak
Meteorolojiden 4 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Nijerya'da sellerde 15 kişi öldü, 18 binden fazla kişi yerinden oldu

Nijerya'da sellerde 15 kişi öldü, 18 binden fazla kişi yerinden oldu

Meteorolojiden 4 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Eskişehir'den Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi

Pakistan'da sel bölgelerinde difteri sebebiyle 10 çocuk öldü

Pakistan'da sel bölgelerinde difteri sebebiyle 10 çocuk öldü
Pakistan'da muson yağmurlarının neden olduğu afetlerde ölenlerin sayısı 1638'e yükseldi

Pakistan'da muson yağmurlarının neden olduğu afetlerde ölenlerin sayısı 1638'e yükseldi
Hindistan'da son 24 saatte şiddetli yağışlar ve yıldırım düşmesi nedeniyle 36 kişi öldü

Hindistan'da son 24 saatte şiddetli yağışlar ve yıldırım düşmesi nedeniyle 36 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet