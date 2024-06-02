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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Mehmet Sıddık Kaya  | 02.06.2024 - Güncelleme : 02.06.2024
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 1735'inci gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Sadiye Tokay, oğlu Mehmet'e kavuşmak için oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Eylem yapan ailelerle evlatlarının peşini bırakmayacaklarını ifade eden Tokay, şöyle konuştu:

"Biz yanlış yerde oturmamışız, evlatlarımızı kaybettiğimiz yerde arıyoruz. 13 yıldır evladımdan ayrıyım. Oğluma hasretim. Evlatlarımızı alana kadar HDP'nin kapısının önünden gitmeyeceğiz. Yeter artık evlatlarımızı versinler. Sonuna kadar bu mücadelemize devam edeceğiz."

Oğlundan teslim olmasını isteyen Tokay, "Yeter artık gel devletimizin güvenlik güçlerine teslim ol. Gel, sen de ailene dön." dedi.

Oğlu Özkan için eylem yapan baba Süleyman Aydın da evladına kavuşuncaya kadar mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

Aydın, "Bu vatanın evlatlarıyız. Sizi orada korkutuyorlar. Zorla elinize silah veriyorlar. O silahları atın, gelin devletimizin şefkatli kollarına teslim olun. " ifadelerini kullandı.

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