Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, New York polisinin AA foto muhabirine müdahalesine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AA foto muhabiri Fatih Aktaş'ın New York Polisinin (NYPD) sert müdahalesine maruz kalmasına ilişkin, "Haksızlığa karşı mücadele veren gazetecilerin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Ankara
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek gösterilerini takip eden AA foto muhabiri Fatih Aktaş'ın, New York polisinin sert müdahalesine maruz kaldığını belirtti.
Aktaş'a yapılan fiziksel saldırıyı kınadığını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:
"Kendisine ve Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Basın özgürlüğü, demokrasinin bel kemiğidir. Adaletsizliğe, haksızlığa karşı mücadele veren tüm hakikatperver gazetecilerin yanında olmaya devam edeceğiz."
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Bugün, ABD’nin New York kentinde Filistin'e destek gösterilerini takip eden AA foto muhabiri Fatih Aktaş, New York polisinin sert müdahalesine maruz kaldı.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 2, 2024
Sayın Aktaş'a yapılan fiziksel saldırıyı kınıyorum. Kendisine ve Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun dileklerimi…