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Dünya

Nijerya'da 'gizemli hastalık' nedeniyle 1 kişi öldü, 56 kişi hastaneye kaldırıldı

Nijerya'nın kuzeyindeki Kano eyaletinde "gizemli hastalık" nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Adam Abu-bashal   | 19.03.2021
Nijerya'da 'gizemli hastalık' nedeniyle 1 kişi öldü, 56 kişi hastaneye kaldırıldı

Abuja

Ulusal basında çıkan haberlere göre, eyaletin Rogo bölgesine bağlı 6 köyde, henüz teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 56 kişi hastanelik oldu.

Yetkililer, hayatını kaybeden kişinin ölüm nedenine ilişkin araştırmalar sürerken, hastaneye getirilenlerin bazılarında kusma ve idrarda kan görüldüğünü belirtti.

Öte yandan, Kano'daki Sağlık Bakanlığında salgın hastalıktan sorumlu bir yetkili, bakanlığın salgına ilişkin bir rapor aldığını ancak bu hastalıktan yalnızca 4 kişinin etkilendiğini ve bu kişilerin tedavi edildiğini söyledi.

Nijerya'da geçen sene "gizemli hastalık" nedeniyle 1000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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