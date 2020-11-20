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Dünya

Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler asındaki çatışmalar 500 bin kişiyi yerinden etti

Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansı Genel Sekreteri Emmanuel İshior, Benue eyaletindeki çobanlar ile çiftçiler arasında devam eden çatışmalar nedeniyle 500 binden fazla kişinin yerinden olduğunu belirtti.

Adam Abu-bashal   | 20.11.2020
Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler asındaki çatışmalar 500 bin kişiyi yerinden etti Fotoğraf: Sodiq Adelakun/AA

Abuja

Nijerya Devlet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Genel Sekreteri Emmanuel İshior, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerinden olan bu kişilerin Benue eyaletindeki 8 kampa sığındığını belirterek, eyalette çatışmaların sürdüğünü ifade etti.

İshior, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bu kişileri daha da zor durumunda bıraktığının altını çizerek, hükümetin yerinden olanlar için acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Benue eyaletinde hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde, 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

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