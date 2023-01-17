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Dünya

Nijerya'da Boko Haram terör örgütüne düzenlenen hava operasyonunda en az 40 kişi öldü

Nijerya'da Boko Haram terör örgütüne yönelik hava operasyonunda, örgütün sözde üst düzey 2 yöneticisi dahil en az 40 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Gökhan Kavak   | 17.01.2023
Nijerya'da Boko Haram terör örgütüne düzenlenen hava operasyonunda en az 40 kişi öldü

İstanbul

Ulusal basındaki habere göre, Niger eyaletinde Boko Haram örgütüne yönelik hava operasyonu düzenlendi.

Operasyonda örgütün sözde üst düzey 2 yöneticisi dahil, en az 40 kişi öldürüldü.

Haklarında arama kararı bulunan ve operasyonda öldürülen Boko Haram liderlerinin isimleri, Abu Ubaida ve Mallam Yusuf Abba olarak açıklandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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