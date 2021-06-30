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Dünya

Nijerya'da Boko Haram saldırıları nedeniyle 7 milyon kişi insani yardıma muhtaç

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle 7 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Adam Abu-bashal   | 30.06.2021
Nijerya'da Boko Haram saldırıları nedeniyle 7 milyon kişi insani yardıma muhtaç

Abuja

Nijerya Haber Ajansının (NAN) haberine göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Babagana Monguno, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda düzenlenen "Üye Devletlerin Terörle Mücadele Kurumları Başkanları İkinci Üst Düzey Konferansı" programına katıldı.

Monguno, burada yaptığı konuşmada, terörizmin sınır, milliyet ve dinleri tanımayan acımasız bir küresel tehdit olarak tezahür etmeye devam ettiğini söyledi.

Terörizmin bu küreselleşme çağında devlet dışı aktörler için çağdaş bir şiddet silahı haline geldiğinin altını çizen Monguno, Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram saldırıları nedeniyle 7 milyon kişinin insani yardımına ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Monguno, "Salgınlar, doğal afetler ve iklim dışında, bugün insan ırkının varlığına yönelik en büyük tehdidin küresel terörizm olduğunu tam bir inançla söyleyebilirim." dedi.

Nijerya'da Boko Haram terör örgütün ülkenin en büyük sorunu olduğuna işaret eden Monguno, bu örgütün, aynı zamanda Çad Gölü Havzası'nın komşu ülkelere de yayıldığını vurguladı.

2009'dan bu yana 20 bini aşkın kişi öldü

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

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