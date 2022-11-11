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Dünya

Nijerya'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 11 kişi öldü

Nijerya'nın Kogi eyaletinde bir akaryakıt tankerinde meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti.

ABUJA   | 11.11.2022
Nijerya'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 11 kişi öldü

Abuja

Nijerya Kara Yolu Güvenliği Birliği Sözcüsü Bisi Kazeem, yaptığı açıklamada, Itobe-Anyigba kara yolunda kontrolden çıkan bir kamyonun akaryakıt tankere çarptığını ve ardından patlama meydana geldiğini belirtti.

Patlamada ilk belirlemelere göre 11 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Kazeem, çok sayıda kişinin yaralandığını ve kara yolundaki 20 aracın yanarak kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

Kazeem, bölgeye acil müdahale ekipleri gönderildiğini, yangının kontrol altına alındığını ifade etti.

Yaralıların tedavi altında alındığını belirten Kazeem, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

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