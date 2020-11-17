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Dünya

Nijerya'da 2,5 milyon çocuk yetersiz beslenme tehlikesiyle karşı karşıya

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 2,5 milyon çocuğun yetersiz beslenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 17.11.2020
Nijerya'da 2,5 milyon çocuk yetersiz beslenme tehlikesiyle karşı karşıya

Abuja

Nijerya'da Eyalet Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Clem Agba, başkent Abuja'da düzenlenen "2020 Nijerya Beslenme Haftası" açılışına katıldı.

Agba, burada yaptığı konuşmada, hükümetin son yıllarda özellikle çocuk beslenme ve emzirme alanlarında çabalarına rağmen, ülkede yetersiz beslenmenin sorun olmaya devam ettiğini belirtti.

Ülkede beş yaşın altındaki 2,5 milyon çocuğun yetersiz beslenme ile karşı karşıya olduğuna işaret eden Agba, "Bu rakam Nijerya'yı, dünyadaki en fazla yetersiz beslenen çocuğa sahip ikinci ülke konumuna getiriyor." dedi.

Agba, ülkenin gıda, beslenme ile ekonomik ve kalkınma sorunlarının hükümetin endişelerinin arasında olduğunu, hükümetin beslenme paydaşlarını bu duruma çözüm bulmaya yönlendirecek bir platform oluşturmaya zorladığını söyledi.

Agba, son olarak, Nijerya'nın, politikaların ve maliyetli stratejik planların benimsenmesi ve evcilleştirilmesi yoluyla yetersiz beslenmenin ortadan kaldırılmasına yönelik taahhüt gösterdiğini ifade etti.

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