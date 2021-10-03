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Dünya

Nijerya'da 10 milyondan fazla yerinden edilmiş kişi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 10 milyondan fazla yerinden edilmiş kişinin gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Adam Abu-bashal   | 03.10.2021
Nijerya'da 10 milyondan fazla yerinden edilmiş kişi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya

Abuja

Nijerya Mülteciler Komiseri İmaan Sulaiman İbrahim, yaptığı açıklamada, ülkede 10 milyondan fazla ülke içinde yerinden edilmiş kişinin gıda güvensizliği ile mücadele ettiğini belirtti.

İbrahim, gıda güvenliğini küresel bir zorluk olarak tanımlayarak, hükümetin ülkedeki savunmasız kişilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gıda ve gıda dışı maddelere erişebilmesi için yeni proje başlatacağını kaydetti.

Ülkede devam eden etnik, dini ve iç çatışmaların gıda güvensizliklerine yol açtığının altını çizen İbrahim, "Bu zorluklar ülkenin sosyal, ekonomik, siyasi kırılganlıklarına katkıda bulunuyor. Kadınları, gençleri, yerinden edilmiş kişileri, düzensiz göçmenleri, mültecileri ve yaşlıları da orantısız şekilde etkiliyor." dedi.

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

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