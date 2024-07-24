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Dünya

Nijerya, veri korumasını ihlal ettiği için Meta'ya 220 milyon dolar ceza verdi

Nijerya hükümetinin, Facebook ve WhatsApp'ın ülkenin veri koruma ve tüketici hakları yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Meta şirketine 220 milyon dolar ceza verdiği bildirildi.

Adam Abu-bashal  | 24.07.2024 - Güncelleme : 24.07.2024
Nijerya, veri korumasını ihlal ettiği için Meta'ya 220 milyon dolar ceza verdi

Abuja

Nijerya Federal Rekabet ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu (FCCPC) yetkilisi Adamu Abdullahi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Meta şirketine karşı 3 yıl boyunca yoğun soruşturmalar yürütüldüğünü belirtti.

Soruşturmalarda, Facebook ve WhatsApp'ın ülkenin veri koruma ve tüketici hakları yasalarını "çok kez" ihlal ettiğinin tespit edildiğini kaydeden Abdullahi, bu nedenle hükümetin Meta'ya 220 milyon dolar ceza kestiğini söyledi.

Abdullahi, şirketin ayrıca diğer ülkelerdeki kullanıcılara verilerinin paylaşılıp paylaşılmayacağına karar vermeleri için seçenekler sunduğunu ancak Nijeryalılara bunu sunmadığını ifade etti.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, 2022'de Meta'nın ülkede 154 milyon aktif abonesi olduğunu açıklamıştı.

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