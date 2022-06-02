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Dünya

Nijerya maymun çiçeği yayılımını engellemek için vahşi hayvan eti satışını yasakladı

Nijerya, maymun çiçeği virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla vahşi hayvan eti satışını yasakladı.

Tufan Aktaş   | 02.06.2022
Nijerya maymun çiçeği yayılımını engellemek için vahşi hayvan eti satışını yasakladı

İstanbul

Tarım Bakanı Muhammed Ebubekir, ülkede tüm vahşi hayvan avcıları ve tacirlerine iş durdurma talimatı verdi.

Şimdiye kadar 21 vakanın görüldüğü ülkede, virüs nedeniyle ilk ölüm mayıs sonunda görüldü.

Ülke genelinde fare, antilop, vahşi domuz, yılan ve şempanze gibi hayvanların etlerinin satıldığı çok sayıda pazar bulunuyor.

Virüsün vahşi hayvan eti tüketilmesiyle bulaştığına dair kanıt olmasa da kararın önlem amacı taşıdığı belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Nijerya, Kongo Cumhuriyeti ile Sierra Leone'de bu yıl 1392 şüpheli ve 44 doğrulanmış maymun çiçeği vakası bildirildi.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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