Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den ABD'ye 'AFRICOM'un merkezini Afrika'ya taşıma' çağrısı
Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile çevrim içi görüştü.
Abuja
Buhari, görüşmede Afrika'da artan güvenlik olaylarına işaret ederek ABD'den ABD Afrika Kuvvetlerinin (AFRICOM) merkezini, Almanya'nın Stuttgart kentinden Afrika'ya taşımasını istedi.
Güvenlik sorunlarıyla mücadele Nijerya ve Batı Afrika ülkeleri için uluslararası toplumlarından destek isteyen Buhari, "Nijerya'daki güvenlik sorunları bizim için büyük endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Sahel, Orta ve Batı Afrika yanı sıra Çad Gölü Havzası'ndaki mevcut karmaşıklar bizi olumsuz etkiliyor." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.