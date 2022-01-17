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Dünya

New York'taki yangında ölen 15 Müslüman için cenaze töreni düzenlendi

ABD'nin New York kentinin Bronx bölgesindeki bir apartmanda çıkan yangında hayatını kaybeden 15 Müslümanın cenaze namazı kılındı.

Dildar Baykan Atalay   | 17.01.2022
New York'taki yangında ölen 15 Müslüman için cenaze töreni düzenlendi Fotoğraf: Tayfun Coşkun - Anadolu Ajansı

Washington DC

Yangının kurbanı 17 kişiden 15'i için Bronx'daki İslam Kültür Merkezinde cenaze töreni düzenlendi.

Çoğu Afrika ülkesi Gambiya'dan olan Müslümanların yakınları ve çevre sakinlerinin katıldığı cenaze töreninde birçok kişi gözyaşlarına hakim olamadı.

Yangında eşi ve 3 çocuğuyla yaşamını yitiren Haja Dukuray isimli kadının amcası, cenazede yaptığı konuşmada, "Bu çok üzücü bir durum. Ancak her şey Allah'tan geliyor. Her zaman trajediler oluyor ancak bir araya gelebildiğimiz için Allah'a şükretmeliyiz." ifadesini kullandı.

New York Belediye Başkanı ve Senato Çoğunluk Lideri cenazeye katıldı

Öte yandan cenazede New York Belediye Başkanı Eric Adams ve ABD Senatosu Çoğunluk Lideri ve Demokrat New York Senatörü Chuck Schumer'in yanı sıra Gambiya hükümetinden iki yetkili de yer aldı.

Schumer, törende yaptığı konuşmada, "Trajediler olduğunda, herkes bir araya gelmeli." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Adams ise, "Tüm New Yorkluların hissettiği acıyı dile getirmek üzere buradayım." dedi.  

Cenazelerin 4'ü Gambiya'ya gönderilecek

Kılınan cenaze namazı ve edilen duaların ardından cenazelerin 11'i defnedilmek üzere New Jersey'e gönderildi, 4'ünün ise ailelerinin talebi üzerine Gambiya'ya götürüleceği öğrenildi.

Yangında yaşamını yitiren iki çocuğun cenazesi hafta başında Harlem'deki bir camiden kaldırılmıştı. 

Bronx'taki yangın 8'i çocuk 17 kişinin ölümüne yol açmıştı

New York'un Bronx bölgesinde 9 Ocak'ta elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında 8'i çocuk 17 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi dumandan zehirlenmişti.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, binada yaşayanların çoğunun Gambiya'dan gelen göçmen Müslümanlar olduğunu açıklamıştı.

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