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Dünya, Koronavirüs

New York'ta ünlü mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınının merkezi haline gelen New York'ta ünlü markalar, mağaza vitrinlerini, yağma ihtimaline karşı tahta plaka ve kalaslarla kapattı.

Mücahit Oktay   | 29.03.2020
New York'ta ünlü mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı

New York

KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen New York eyaletinin Manhattan kentinde, birçok mağaza olası bir yağmaya karşı önlem aldı.

Manhattan'ın eğlence ve alışveriş merkezi Soho bölgesinde, dünyaca ünlü markaların mağaza vitrinlerini boşalttığı, bazılarının da vitrinlerini tahta plaka ve kalaslarla korumaya aldığı görüldü.


Mağazalardaki bu tedbirlerin, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun kentin mayıs sonuna kadar kapalı kalabileceği yönündeki açıklaması ve virüsün 8,6 milyonluk nüfusun yarısına bulaşabileceği yönündeki uyarısının ardından alınması dikkati çekti.

Daha öncede defalarca yağma olayları yaşandı

ABD'de, elektrik kesintisi, şiddetli kasırga, sel ve benzeri doğal afetlerde büyük süpermarket ve alışveriş mağazalarında yağma olayları sıkça görülüyor.

Bu durumlarda, özellikle lüks tüketim ürünleri satan mağazalar defalarca yağmalanmıştı.

En son Florida eyaletinde 2017'de etkili olan Irma kasırgasında, önlemlere rağmen benzer olaylar yaşanmış, Miami'de onlarca kişi vitrinleri kırarak mağazaları yağmalamıştı.

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