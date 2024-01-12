Dolar
30.07
Euro
33.02
Altın
2,034.28
ETH/USDT
2,618.20
BTC/USDT
46,420.00
BIST 100
7,895.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

New York'ta Trump hakkındaki emlak dolandırıcılığı davasında kapanış konuşmaları yapıldı

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında, "emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla ilgili New York'ta süren davanın kapanış konuşmaları yapıldı.

İslam Doğru  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
New York'ta Trump hakkındaki emlak dolandırıcılığı davasında kapanış konuşmaları yapıldı

New York

Trump'ın da sabahki bölümüne katıldığı davada taraflar son kozlarını ortaya koydu.

Donald Trump'ın avukatı Chris Kise, yaklaşık 2 saat süren savunmasında, yargıçtan müvekkili hakkındaki iddiaları reddetmesini isterken, New York Başsavcısı Letitia James'in ticari emlak sektöründeki para akışına müdahil olmak için sınırsız güç istediğini öne sürdü.

Kise, mağdursuz bir suçun peşine düşülerek şirketlere ceza verilmemesi gerektiğini savunarak, bu davadan çıkacak kararın New York'taki tüm şirketleri etkileyeceğini ileri sürdü.

Trump'n diğer avukatı Alina Habba da Başsavcı James'in siyasi insiyakla Trump'ı soruşturduğunu iddia etti. Habba, "Eğer Trump ve ailesi dolandırıcılık yapmak isteseydi, dünyanın en sofistike ve sıkı denetime tabi şirketlerinden olan Deutsche Bank veya Zurich Sigortayı seçmezlerdi." dedi.

"Olup bitenler bana yönelik bir sahtekarlıktır"

Duruşmaya öğlen arası verilmeden önce avukatı, Yargıç Arthur Engoron'dan duruşma salonundaki Trump'ın 3-5 dakika konuşma yapıp yapamayacağını sordu. Engoron da sadece davanın içeriği ve gerçeklere bağlı kalması şartıyla Trump'a izin verdi.

Trump, şirketinin mali tablolarının mükemmel olduğunu, aleyhlerine hiçbir tanık bulunmadığını, kredi aldıkları bankalara paraları geri ödediklerini belirterek, "Bu dava siyasi bir cadı avı. Burada olup bitenler bana yönelik bir sahtekarlıktır. Seçimlerde tekrar kazanamayacağımdan emin olmak istiyorlar ve bu kısmen seçime müdahaledir." ifadelerini kullandı.

Donald Trump'ın davanın içeriği dışında beyanlarda bulunduğu uyarısıyla araya giren yargıç, avukatından müvekkilini kontrol altına almasını istedi. Trump'ın konuşmasına devam etmesi üzerine Engoron, saati göstererek duruşmaya öğlen arası verdi.

Trump, önceki gün söz konusu hukuki davanın kapanış oturumunda konuşma talebinde bulunmuş ancak Yargıç Engoron'un koyduğu "politik içerik ve bireysel saldırı olmadan sadece dava hakkında konuşma" şartını kabul etmeyince talebi onaylanmamıştı.

"Finansal durum beyanları, 2011'den 2021'e kadar her yıl yanlıştı"

Davanın öğleden sonraki duruşmasında da savcılık makamından avukat Kevin Wallace, Trump tarafının ortaya yeni hiçbir argüman koyamadığını ifade ederek, şirketin hesaplarındaki tutarsızlıkların 2,2 milyar dolar olduğunu tekrarladı. Avukat Wallace, "Finansal durum beyanları, 2011'den 2021'e kadar her yıl yanlıştı." değerlendirmesini paylaştı.

Aynı saatlerde Trump ise davayı kaybetmesi durumunda elinden çıkacak Wall Street civarındaki binasında basın toplantısı düzenleyerek, hakkındaki davaya yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Trump, basın toplantısında, davanın siyasi nedenlerle açıldığı iddiasını tekrarlayarak, Başsavcı James ve Yargıç Engoron'a yönelik eleştirilerine devam etti.

New York'ta 2 Ekim'den bu yana devam eden hukuk davasında bu ay sonuna doğru nihai kararın verilmesi bekleniyor.

Trump hakkındaki dolandırıcılık davası

New York Başsavcı Letitia James, Trump'ın, üç çocuğu ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürdüğü iddianamede, yargıçtan, Trump ve çocuklarının New York'ta bir daha şirket kurmamasını, 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını ve 370 milyon dolar para cezasına çarptırılmasını talep ediyor.

"Emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla açılan davada, Yargıç Arthur Engoron, eski Başkan Trump ve "Trump Organization" adlı şirketinin anlaşmalar ve finansman sağlama evrakında, varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve iş dünyasından kişileri dolandırdığına ilişkin suçlamaların mahkemede görülmesine hükmetmişti.

Engoron, 35 sayfalık kararında, Trump ile şirketi ve yöneticilerinin, yıllık finansal durumları hakkında sürekli yalan söyleyerek uygun şartlarda kredi ve düşük sigorta primi elde ettiklerini belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi
Gazzeli hasta ve refakatçilerini taşıyan iki askeri uçak Ankara'ya indi
İletişim Başkanı Altun'dan, "Yunan basınında yer alan dezenformasyon içerikli" habere ilişkin paylaşım
İsrail'e karşı açılan "soykırım" davasını takip eden TBMM heyeti, duruşma sonrası açıklama yaptı

Benzer haberler

New York'ta Trump hakkındaki emlak dolandırıcılığı davasında kapanış konuşmaları yapıldı

New York'ta Trump hakkındaki emlak dolandırıcılığı davasında kapanış konuşmaları yapıldı

Trump: Ben başkan olsaydım Ukrayna savaşı ve 7 Ekim saldırıları olmazdı

"Yargı muafiyeti" talebini temyiz mahkemesine taşıyan Trump, hakim karşısına çıktı

Trump, kendisinin yargılanması halinde Biden'ın da yargılanması gerektiğini savundu

Trump, kendisinin yargılanması halinde Biden'ın da yargılanması gerektiğini savundu
Eski ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un taklidini yaptı

Eski ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un taklidini yaptı
GÖRÜŞ - Amerikan başkanlık seçimleri Gazze ve Ukrayna siyasetinde değişiklik getirir mi?

GÖRÜŞ - Amerikan başkanlık seçimleri Gazze ve Ukrayna siyasetinde değişiklik getirir mi?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet