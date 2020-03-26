New York'ta önlükleri tükenen bazı hemşireler Kovid-19'dan korunmak için çöp poşeti giydi
ABD'de koronavirüs salgınının merkezi haline gelen New York'ta önlükleri tükenen bazı hemşireler çöp poşetlerinden yaptıkları önlükleri giydi.
New York
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Mount Sinai West hastanesinin hemşireleri, önlük haline getirdikleri çöp poşetlerini giyerek fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
Facebook hesabından paylaşılan fotoğrafın altında ''Hastanede laboratuvar önlüğü kalmadı. Maske de yok ve tek kullanımlık maskeleri tekrar tekrar takıyoruz.'' ifadeleri yer aldı.
ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bini geçerken, vaka sayısı da 68 bin 572'e ulaştı.
Ülke genelindeki vakaların yaklaşık yüzde 50'sinin bulunduğu New York'ta ise vaka sayısı 30 bini geçti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.