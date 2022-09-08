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Dünya

New York'ta Müslümanların yüzde 64'ü önyargı veya nefret suçunun hedefi oldu

ABD'nin New York şehrinde yaşayan Müslümanların yüzde 64'ünün nefret suçu, önyargı ya da her ikisinin birden hedefi olduğu ve bunlardan sadece yüzde 4'ünün güvenlik güçlerine rapor edildiği belirtildi.

Islam Doğru   | 08.09.2022
New York'ta Müslümanların yüzde 64'ü önyargı veya nefret suçunun hedefi oldu

New York

Ülkenin en büyük Müslüman sivil haklar örgütü olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR)-NY ofisi tarafından "Nefreti Hissetmek: Müslüman New Yorkluların yaşadığı önyargı ve nefret suçları" başlıklı 24 sayfalık bir rapor yayımlandı.

Raporda, New York'ta yaşayan Müslüman toplumu üyelerinin yüzde 64'ünün nefret suçu, önyargı veya her ikisinin birden hedefi olduğu kaydedildi.

Müslümanların yüzde 66'sının önyargı ve nefret saldırılarına inançlarından dolayı maruz kaldıklarını söylediği belirtilirken, bu olayların sadece yüzde 4'ünün kolluk kuvvetlerine rapor edildiği bildirildi.

Önyargı olayları veya nefret suçlarının yüzde 44'ünün toplu taşıma araçlarında, yüzde 34'ünün eğitim kurumlarında ve yüzde 23'ünün de iş yerlerinde gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

"11 Eylül olayları, sistemik İslamofobide bir dönüm noktası oldu"

Raporda, Müslüman kadınların yüzde 75'inin önyargı olayı veya nefret suçuna maruz kaldığına dikkat çekilirken, Müslüman erkeklerde ise bu oranın yüzde 58 olduğu belirtildi.

Ankete katılan Müslüman toplum üyelerinin yüzde 61'i sözlü olarak, yüzde 17'si de fiziki olarak inancından dolayı saldırıya uğradığını ifade etti.

Katılımcıların yüzde 49’u, önyargı veya nefret saldırısına uğradığı esnada çevrede olaya şahit olan diğer insanların herhangi bir müdahalede bulunmadığına değindi.

Raporu hazırlayan ekibin başındaki CAIR-NY Direktörü Afaf Nasher, dini, ırksal ve yabancı düşmanlığı ayrımcılığının ABD tarihinde her zaman var olduğunu belirterek, "Ancak 11 Eylül olayları, sistemik İslamofobide bir dönüm noktası oldu. O zamandan bu yana geçen 21 yılda Müslümanlar, sürekli nefret suçları, bariz dini ayrımcılık ve anayasaya aykırı haksız hükümet gözetimi dahil olmak üzere muazzam sosyal ve politik engellere katlandılar." değerlendirmesinde bulundu.

Nasher, raporun, New York'taki Müslüman topluluğun sürekli olarak hedef alındığını, şehir yönetimi tarafında çoğu zaman bu nefret suçları verilerine sessiz kalınarak alışılmış bir şekilde göz ardı edildiğini temsil ettiğini vurguladı.

Rapor için, 295'i New York şehrindeki 5 ana bölgeden olmak üzere New York eyaleti genelinden 377 Müslüman katılımcı ile görüşüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü (ISPU) tarafından 2018'de hazırlanan verilere göre, Müslüman toplumu New York nüfusunun yüzde 8,98'ini oluşturuyor.

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