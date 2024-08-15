Dolar
33.61
Euro
37.00
Altın
2,452.42
ETH/USDT
2,653.10
BTC/USDT
58,494.00
BIST 100
9,830.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

New York'ta, Kamala Harris için düzenlenen etkinliği Filistin destekçileri protesto etti

New York'ta ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris için 2024 başkanlık seçimleri çerçevesinde düzenlenen bağış etkinliği Filistin destekçisi aktivistler tarafından protesto edildi.

Mücahit Oktay  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
New York'ta, Kamala Harris için düzenlenen etkinliği Filistin destekçileri protesto etti Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

New York

Manhattan'da Demokrat Parti seçim kampanyası tarafından organize edilen bağış etkinliğinin yapıldığı binanın önünde toplanan kalabalık grup, Harris'i, Gazze'de sivillerin öldürülmesine, Filistinli tutuklulara yapılan işkence ve tecavüzlere kayıtsız kaldığı için eleştirdi.

Ömrümüz İçinde (Within Our Lifetime) adlı sivil toplum teşkilatı tarafından organize edilen protestoya katılan yüzlerce aktivist, 135. Sokak ile Broadway Caddesi kesişiminde bir araya gelerek slogan attı ve seslerini aynı bölgedeki bir binada gerçekleşen bağış programındaki katılımcılara duyurmaya çalıştı.

Sokakta "Özgür Filistin" ve "Gazze" sloganları atan grup, ellerinde "Filistin'de soykırım var" , "Soykırıma silah desteğini durdur" yazan dövizleri taşıdı.

Demokrat Parti etkinliğinin yapıldığı bina kalabalık bir polis ekibi tarafından korunurken, bağış etkinliğine sızmayı başaran birkaç protestocu zorla dışarı çıkarıldı.

Filistin destekçileri ayrıca, kamyonlarla taşınan gezici ekranlarda, Kamala Harris'in "ABD halkını değil sadece İsrail'i önemsediği, ABD'nin İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışını onayladığı ve Kamala Harris'in İsrail destekçisi lobilerden 5 milyon 395 bin 227 dolar yardım aldığı" bilgilerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ardahan'da mayıs sineklerinin toplu "ölüm uçuşu" kar yağışını andırıyor
Türkiye'nin en kuzey noktası İnce Burun'da Perseid meteor yağmuru gözlemlendi
Rumların 50 yıl önce Muratağa-Sandallar ve Atlılar'da şehit ettiği Kıbrıs Türkleri anıldı
İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı
Antalya'da cezaevi firarisi yüzerek adaya geçmeye çalışırken yakalandı

Benzer haberler

New York'ta, Kamala Harris için düzenlenen etkinliği Filistin destekçileri protesto etti

New York'ta, Kamala Harris için düzenlenen etkinliği Filistin destekçileri protesto etti

Kamala Harris solculardan ve Müslümanlardan oy alabilecek mi?

Trump, eylülde canlı yayınlarda Harris'le tartışmaya hazır olduğunu bildirdi

Kamala Harris'in İsrail'e silah ambargosunu desteklemediği bildirildi

Kamala Harris'in İsrail'e silah ambargosunu desteklemediği bildirildi
ABD'de ankete göre Harris, rakibi Trump'ın 3 puan önünde

ABD'de ankete göre Harris, rakibi Trump'ın 3 puan önünde
Kamala Harris, başkan yardımcısı adayı Walz ile ilk seçim mitinginde "gövde gösterisi" yaptı

Kamala Harris, başkan yardımcısı adayı Walz ile ilk seçim mitinginde "gövde gösterisi" yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet