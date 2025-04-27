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Dünya

New York'ta Filistin destekçileriyle İsrail yanlıları arasında arbede çıktı

ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek gösterisi yapan grupla İsrail yanlıları arasında arbede yaşandı.

Dilara Karataş  | 27.04.2025 - Güncelleme : 27.04.2025
New York'ta Filistin destekçileriyle İsrail yanlıları arasında arbede çıktı

Ankara

Brooklyn bölgesinde Filistin'e destek amaçlı gösteri yapan bir grup, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in konuşma yapacağı belirtilen bir sinagogun önünde toplandı.

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Yahudi cemaatinin yoğunlukta olduğu bölgede, Ben-Gvir yanlıları ile Filistin destekçileri karşı karşıya geldi.

Gösteride iki grup arasında arbede çıkarken, bazı kişiler polis tarafından gözaltına alındı.

İsrailli bakan Ben-Gvir'in konuşması da daha sonra iptal edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Brooklyn'deki arbede anları ve polis müdahalesi yer alıyor.

ABD'deki Yale Üniversitesinin Filistin destekçisi öğrencileri de 24 Nisan'da Ben-Gvir'in konuşmacı olarak okula davet edilmesine tepki göstermiş, üniversitelerine çağırılmasını protesto etmişti.

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