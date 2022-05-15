Dolar
15.48
Euro
16.11
Altın
1,811.85
ETH/USDT
2,032.10
BTC/USDT
29,801.00
BIST 100
2,419.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

New York'ta bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti

New York eyaletinin Buffalo kentinde bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Betül Yürük   | 15.05.2022
New York'ta bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti

New York

Buffalo Belediye Başkanı Byron Brown, öğleden sonra bir süpermarkette meydana gelen saldırıda 10 kişinin öldüğünü, 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Saldırıya ilişkin bir kişi gözaltına alınırken, şüphelinin kimliği açıklanmadı.

Saldırganın süpermarkete tüfekle girdiğini ve ateş açtığını belirten yetkililer ise saldırının internette canlı yayımlanmış olabileceğini ve saldırganın daha önce bir manifesto yayımlayıp yayımlamadığını soruşturduklarını bildirdi.

Görgü tanıkları ise saldırganın askeri tarzda kıyafetler ve zırh giydiği bilgisini paylaştı.

Irkçı bir saldırı olabileceği gerekçesiyle olaya ilişkin nefret suçu soruşturması başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınının görüldüğü Kuzey Kore'de son 24 saatte 21 kişi daha öldü
Çin'de son 24 saatte 2 bin 72, Hong Kong'da 298 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
SGK, Kovid-19 salgınına 31 milyar lira ödedi
ABD Kovid-19 Koordinatöründen halkın virüse karşı savunmasız kalabileceği uyarısı

Benzer haberler

New York'ta bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti

New York'ta bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Milwaukee kentinde NBA play-off karşılaşmasının ardından silahlı saldırı

New York metrosu silahlı saldırganı mahkemede suçsuz olduğunu iddia etti