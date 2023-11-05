Dolar
28.39
Euro
30.46
Altın
1,992.62
ETH/USDT
1,883.60
BTC/USDT
35,014.00
BIST 100
7,705.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

New York Times Magazine dergisinin yazarı Hughes, Filistin'e desteği dolayısıyla istifaya zorlandı

New York Times Magazine dergisinin yazarı Jazmine Hughes, Filistin'e desteğini belirttiği bir bildiriye imza atmasının ardından "yayın politikalarını ihlal etmesi" gerekçe gösterilerek istifaya zorlandı.

Melike Pala  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
New York Times Magazine dergisinin yazarı Hughes, Filistin'e desteği dolayısıyla istifaya zorlandı

Ankara

New York Times'ın haberinde, gazetenin pazar baskısındaki New York Times Magazine dergisinde yazarlık yapan Hughes'in, "Filistinlilere destek veren ve İsrail'in Gazze'deki kuşatmasını protesto eden bir bildiriye imza atarak yayın politikalarını ihlal etmesinin ardından istifa ettiği" bildirildi.

Haberde, Hughes'in kamuya açık bir bildiriye imza atmasının yayın politikasını ihlal ettiğini savunan derginin editörü Jake Silverstein'in, "Kendisiyle bu tür taraf alma ve kamusal protestolara katılma arzusunun New York Times'da gazeteci olmakla bağdaşmadığı hakkında konuştuk ve ikimiz de istifa etmesi gerektiği sonucuna vardık." ifadesine yer verildi.

Hughes'in, "Gazze'deki Savaşa Karşı Yazarlar (Writers Against the War on Gaza)" isimli grubun, "İsrail'in Filistinlilere yönelik yok etme saldırılarının ve bölgedeki gazetecilerin ölümlerinin kınandığı" bildiriye imza attığı aktarılan haberde, Hughes'in konuya ilişkin yorum yapmayı reddettiği kaydedildi.

Söz konusu bildirinin imzacılarından ve dergiye katkıda bulunan yazarlardan Jamie Lauren Keiles de 3 Kasım'da X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "kişisel nedenlerle" dergiden ayrıldığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Galatasaray Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi öğrencilerinden İsrail'in saldırılarını anlatan paylaşım
İletişim Başkanı Altun: İsrail'in hukuk tanımayan insanlık dışı eylemleri sistematik bir katliamı beraberinde getiriyor
Tokat ve Kastamonu'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
Zeytin Dalı harekat bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Yurt genelindeki camilerde Gazze için dua edildi

Benzer haberler

New York Times Magazine dergisinin yazarı Hughes, Filistin'e desteği dolayısıyla istifaya zorlandı

New York Times Magazine dergisinin yazarı Hughes, Filistin'e desteği dolayısıyla istifaya zorlandı

Galatasaray Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi öğrencilerinden İsrail'in saldırılarını anlatan paylaşım

Tokat ve Kastamonu'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

İskoçya Bölgesel Başbakanı Yusuf ve eşi, Gazze'de mahsur kalan aile üyelerine kavuştu

İskoçya Bölgesel Başbakanı Yusuf ve eşi, Gazze'de mahsur kalan aile üyelerine kavuştu
Yurt genelindeki camilerde Gazze için dua edildi

Yurt genelindeki camilerde Gazze için dua edildi
BBP Genel Başkanı Destici: Gazze'de yakın tarihin en büyük insanlık suçlarından biri işleniyor.

BBP Genel Başkanı Destici: Gazze'de yakın tarihin en büyük insanlık suçlarından biri işleniyor.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet