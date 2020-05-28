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Dünya, Koronavirüs

New York, haziranda 'birinci faz' açılmaya hazırlanıyor

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen kent olan New York'un haziranda birinci faz "açılmaya" hazırlandığını duyurdu.

Betül Yürük   | 28.05.2020
New York, haziranda 'birinci faz' açılmaya hazırlanıyor

New York

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, düzenlediği basın toplantısında, kentin eyalet yönergeleri doğrultusunda haziranın ilk ya da ikinci haftası birinci faz açılmaya hazırlandığını söyledi. Birinci fazda üretim, inşaat, toptan ve perakende satışlarının başlayacağını belirten de Blasio, 200 bin ila 400 bin çalışanın iş yerlerine dönmesinin öngörüldüğü dile getirdi. 


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De Blasio, açılacak bütün sektörlerin yüzde 50 kapasite ile başlayacağını ve çalışanların ateşi ölçülerek sağlık kontrolünden geçeceğini belirtti.

New York'ta, şimdiye kadar 374 binden fazla kişi Kovid-19'dan etkilendi, 29 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

ABD genelinde ise vaka sayısı 1 milyon 750 bini geçti, 102 binden fazla kişi öldü.


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