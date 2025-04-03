Netanyahu'nun "Katargate" şüphelisi sözcüsü ile danışmanının gözaltı süresi bir gün uzatıldı
İsrail'de "Katargate" soruşturması kapsamında hafta başında gözaltına alınan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü Eliezer Feldstein ile danışmanı Jonathan Urich'in gözaltı süresinin bir gün daha uzatıldığı belirtildi.
Kudüs
The Times of Israel gazetesinin haberine göre, mahkeme, soruşturmayı yürüten İsrail polisinin şüphelilerin gözaltı süresini 7 gün uzatma talebini reddederek bir gün uzatılması kararı aldı.
Netanyahu'nun yakın çalışma arkadaşları ortak sorguda birbirini suçladı
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, "Katargate" soruşturmasının kilit şüphelileri Netanyahu'nun sözcülerinden Feldstein ve danışmanı Urich dün ortak sorgu sırasında hararetli bir tartışmaya girdi.
İlk olarak ayrı ayrı sorgulanan şüphelilerin çelişkili ifadeler vermesinin ardından ortak sorguya alındıkları belirtilen haberde, Feldstein'ın yalan söylemekle itham ederek tartıştığı Urich'in ağlamaya başladığı aktarıldı.
Soruşturmada gazetecilerin ifadeleri alındı
Netanyahu'nun yakın çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasından sonra soruşturma kapsamında The Jerusalem Post Genel Yayın Müdürü Zvika Klein da şüpheli sıfatıyla dört gün sorgulandı.
İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan emniyet görevlileri, önce bilgisine başvurulmak üzere çağrılan Klein'ın ilk ifadesindeki tutarsızlıklardan dolayı Katar hakkında olumlu haber karşılığında maddi menfaat sağlamış olabileceği şüphesiyle tekrar sorgulandığını aktardı.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna göre, hakkındaki iddiaları reddeden Klein, sorgusunda gazetecilik faaliyetleri kapsamında Katarlı yetkililerle görüştüğünü söyledi.
Klein'ın 5 gün süren ev hapsi ise bugün öğle saatlerinde kaldırıldı.
Öte yandan polis, İsrailli 3 gazeteciyi bilgisine başvurmak için bugün ifadeye çağırdı. Çağrılan gazetecilerin Nir Dvori, Süleyman Maswadeh ve Shirit Avitan Cohen olduğu belirtildi.
"Katargate" skandalı
"Katargate" tartışmaları, Katar'dan milyonlarca dolar alınarak Netanyahu'nun seçim kampanyasına aktarıldığı iddiasıyla başlamıştı.
Bu iddialar, İsrail Başbakanı'nın sözcülerinden Eliezer Feldstein ve danışmanları Jonathan Urich ile Srulik Einhorn'un sanık sandalyesine oturduğu, Şabak'ın ise soruşturduğu bir soruşturmaya dönüşmüştü.
İsrail basınında, Netanyahu'nun Katar'dan 2012'de 15 milyon dolar, 2018'de 50 milyon dolar aldığı iddia edilmişti.
Feldstein'in Katar'ın imajını desteklemek için uluslararası bir şirketten maaş aldığı, Netanyahu'nun danışmanları Urich ve Einhorn'un da Katar için imaj danışmanlığı yaptığı belirtilmişti.
İsrailli iş insanı Gil Bilger'in Feldstein'e para aktardığını söylediği ses kaydı İsrail devlet televizyonunda yayınlanmış, Feldstein de Bilger'in iddiasının doğru olduğunu kabul etmişti.
Başbakan Netanyahu'nun sözcüsü Feldstein ile danışmanı Urich, "Katargate" soruşturması kapsamında 31 Mart'ta gözaltına alınmış, Netanyahu da aynı gün polise ifade vermişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.