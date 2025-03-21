Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonra Gazze'de her şeyin bombalanmasını istediği ortaya çıktı
İsrail basını, Netanyahu'nun "Gazze'de 1500 hedefe saldırı düzenlediklerini" söyleyen eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi "Neden 5 bin değil?" diye azarladığını aktardı.
Kudüs
İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, 7 Ekim'den birkaç gün sonra güvenlik kabinesinde "Gazze'deki her şeyin bombalanmasını istediğini" yazdı.
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Yedioth Ahronoth gazetesinde yayınlanan bir analize göre, Netanyahu, "Gazze'de ilk 48 saatte 1500 hedefe saldırı düzenlediklerini" söyleyen eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi "Neden 5 bin değil?" diye azarladı.
Analizde, 1500 sayısının önemli istihbarat ve güç gerektirecek kadar büyük olmasına rağmen İsrail Başbakanı'nın öfkeyle bağırmaya ve masaya vurmaya başladığı aktarıldı.
Netanyahu'nun, "Neden 5 bin değil?" diye azarladığı Halevi, "Onaylanmış 5 bin hedefimiz yok." cevabını verdi.
"Hedeflerle ilgilenmiyorum." diye karşılık veren Netanyahu "Evleri yıkın, elinizdeki her şeyle bombalayın." ifadelerini kullandı.
Analizde, Netanyahu'nun savaşın ilk günlerinde büyük bir çöküş yaşadığı ve İsrailli subayların Netanyahu'nun muhakeme yeteneğini kaybettiğini söylediği aktarıldı.
İsrail Başbakanı'nın 7 Ekim saldırıları için kapsamlı bir devlet soruşturması başlatılmasına da bu nedenle izin vermediği yorumu yapıldı.
Pratikte saldırıları yönetenin ordu olmasına karşın Netanyahu'nun başarılı her hamleyi sahiplenirken başarısız olan her hamlenin ise sorumluluğundan kaçtığı ifade edildi.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 49 bin 617 Filistinli öldü, 112 bin 950 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 400'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 840 askerinin öldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir serbest kaldı. 19 Ocak 2025'te yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla ise İsrail hapishanelerindeki 1700'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir teslim edildi.
İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırı başlattı.
ABD Dışişleri Bakanlığından Gazze'deki saldırılarını sürdüren İsrail'e tam destek
ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e desteğini bir kez daha yinelerken, İsrail'in insani yardım girişlerini engellemesi konusunda sessiz kaldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, düzenlediği basın brifinginde Orta Doğu gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sözcü Bruce, Gazze'de artan İsrail saldırıları ve yardım girişlerinin engellenmesi ile ilgili sorulara doğrudan cevap vermekten kaçınırken, bazı noktalarda ise yorum yapmayacağını belirtti.
ABD yönetiminin İsrail'e desteğinin tam olduğunu vurgulayan Bruce, "Elbette biz müttefikimiz İsrail'in yanındayız, bu nedenle insanların varsayımları hakkında kesinlikle yorum yapmayacağım. Buradaki ana hedef doğru; insani yardım malzemelerinin girişi ve şiddetin durdurulması. Şu anda bulunduğumuz noktanın tek odak noktası burası." ifadelerini kullandı.
Gazze'de ateşkesin bozulmasından Hamas'ı sorumlu tutan Bruce, Hamas sözlerini yerine getirmediği için söz konusu ateşkesin devam etmediğini savundu.
Bruce, İsrail'in son 20 gündür yardımları sürekli engellediğini ve bunun Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ifade edildiğini hatırlatan bir muhabirin sorusuna, "Bu konuda ne hissettiğime dair bir monoloğa girmeyeceğim. Size söyleyebileceğim şey, İsrail'le ne olduğuna dair varsayımsal bir rapor hakkında konuşmayacağım. Ben İsrail Hükümeti ya da Başbakanı adına konuşmuyorum, ABD Dışişleri Bakanlığı adına konuşuyorum. Bu soru bu kürsünün ya da burada tartıştığımız konunun sorusu değil." yanıtını verdi.
İsrail'in Gazze'yi ilhak etme planı olduğu haberleriyle ilgili soruları da Bruce, "Gazze'de hala ateşkes çabalarıyla uğraşıyoruz. Ateşkes vardı ve Hamas'ın ateşkesin parametreleri konusunda harekete geçmemesi nedeniyle bozuldu." diye yanıtladı.
Bruce, İsrail'in ilhak planı ile ilgili haberlerin "dikkat dağıtıcı" konular olduğunu savundu ve bu konuda yorum yapmayacağını dile getirdi.
Suriye yaptırımlarını henüz kaldırmayı düşünmüyoruz
Öte yandan Bruce, ABD olarak Suriye'ye yaptırımları şu aşamada kaldırmayı henüz düşünmediklerini ve yaptırımları kaldırmadan önce mevcut yönetimi takip ettiklerini belirtti.
Bruce, "Suriye'deki yönetimin gelecekteki politikasını belirlerken aynı zamanda ulusal kurumların etkili ve temsile açık olmasını sağlayabilecek kapsayıcı bir hükümet çağrısında bulunmaya devam ediyoruz. ABD, komşularıyla barış içinde yaşayan, insan haklarına saygılı ve teröristlerin topraklarını güvenli liman olarak kullanmasını engelleyen bir Suriye istemektedir." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.