Euro
6.57
Dolar
6.05
BIST 100
120,048.70
Altın
1,566.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Netanyahu'dan 'BM'nin Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren firmaları açıklamasına' tepki

İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler'in, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren İsrail merkezli ve uluslararası firmaların listesini yayımlamasına tepki gösterdi.

Hacer Başer   | 12.02.2020
Netanyahu'dan 'BM'nin Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren firmaları açıklamasına' tepki

Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bizi boykot eden, boykot edilecektir. Bu kurum (BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği), taraflı, aynı zamanda etkisiz de. Örgüt insan haklarına önem vermeye çalışmak yerine İsrail'in itibarını zedelemeye uğraşıyor." ifadelerini kullandı. 

İsrail Başbakanı Netanyahu ayrıca son yıllarda ABD eyaletlerinin çoğunda, İsrail'i boykot etmeye çalışanlara karşı kararlı davranılmasını öngören yasaları desteklediklerini aktardı.

Yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren firmalar

BM, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren İsrail merkezli ve uluslararası firmaların listesini yayımlamıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin yayımladığı yeni raporda, 94'ü İsrail, 18'i diğer ülkelerden toplam 112 firmanın yer aldığı bir liste paylaşılmıştı.

Uluslararası şirketler arasında listede, ABD'den dünyaca ünlü "Airbnb Inc", "Expedia Group Inc", "Motorola Solutions Inc", "TripAdvisor Inc", "General Mills Inc" ve "Booking Holdings Inc" yer alıyor.

Listede, ayrıca Hollanda'dan "Booking.com", "Kardan N.V", "Altice Europe N.V" ve "Tahal Group International", İngiltere'den "JC Bamford Excavators Ltd", "Opodo Ltd" ve "Greenkote P.L.C", Fransa'dan "Egis Rail", "Egis S.A" ve "Alstom S.A" ve Lüksemburg'dan "eDreams ODIGEO S.A" ve Tayland'dan da "Indorama Ventures P.C.L" bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs küresel ekonominin yeni 'Siyah Kuğu’su' mu?
İran devrimin 41. yılını kutlarken içeride ve dışarıda gerilim tırmanıyor
Afrika'da küresel rekabet kızışıyor
Sözde 'Filistin Barış Planı’nı' kimler, neden destekliyor?
Düşen uyduya rağmen İran uzay programında kararlı

Benzer haberler

Netanyahu'dan 'BM'nin Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren firmaları açıklamasına' tepki

Netanyahu'dan 'BM'nin Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren firmaları açıklamasına' tepki

Filistin, 'BM'nin Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren firmaları açıklamasından' memnun

BM yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren firmaları açıkladı

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Kudüslü iş adamları ve esnaf temsilcilerinden Türkiye Başkonsolosluğuna ziyaret

Kudüslü iş adamları ve esnaf temsilcilerinden Türkiye Başkonsolosluğuna ziyaret
ABD'den sözde Orta Doğu barış planı 'değişikliklere açık' mesajı

ABD'den sözde Orta Doğu barış planı 'değişikliklere açık' mesajı