Dolar
34.49
Euro
36.24
Altın
2,669.85
ETH/USDT
3,356.60
BTC/USDT
98,342.00
BIST 100
9,367.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Netanyahu, UCM'nin kendisi hakkında verdiği tutuklama emrini tanımayacaklarını söyledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kendisi ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri verdiği kararı tanımayacaklarını söyledi.

Mustafa Deveci  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Netanyahu, UCM'nin kendisi hakkında verdiği tutuklama emrini tanımayacaklarını söyledi

Ankara

Netanyahu, yaptığı görüntülü açıklamada, UCM'nin kararını eleştirdi.

UCM'nin "taraflı" olduğunu ileri süren Netanyahu, Mahkemenin kendisi ve Gallant'a "hayali suçlar yönelttiğini" iddia etti.

Netanyahu, UCM'nin kararının "antisemitik olduğunu" öne sürerek "baskılara boyun eğmeyeceklerini" savundu.

UCM Başsavcısı Kerim Han ve hakimler hakkında iddialarda bulunan Netanyahu, söz konusu kararı tanımadıklarını ve tanımayacaklarını ifade etti.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Antalya Valiliğinden yağış uyarısı
DMM "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili görüntüler izletti" iddiasını yalanladı
Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Komisyonda kabul edildi
Fethiye'de şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Benzer haberler

BM: Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten beri öldürülen çocuk sayısı 3 katına çıktı

BM: Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten beri öldürülen çocuk sayısı 3 katına çıktı

Netanyahu, UCM'nin kendisi hakkında verdiği tutuklama emrini tanımayacaklarını söyledi

Kanada, UCM'nin Netanyahu hakkındaki kararının ardından ülkeleri uluslararası hukuka uymaya çağırdı

BM'den Netanyahu hakkındaki tutuklama emrinin ardından "UCM'nin kararlarına uyma" çağrısı

BM'den Netanyahu hakkındaki tutuklama emrinin ardından "UCM'nin kararlarına uyma" çağrısı
Tel Aviv yönetimi UCM kararına uyacaklarını söyleyen Hollanda Dışişleri Bakanı'nın İsrail ziyaretini iptal etti

Tel Aviv yönetimi UCM kararına uyacaklarını söyleyen Hollanda Dışişleri Bakanı'nın İsrail ziyaretini iptal etti
İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e düzenlediği saldırılarda 22 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e düzenlediği saldırılarda 22 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet